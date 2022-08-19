19 августа
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Жизнь

Кабала и прожиточный минимум. Александр Терентьев помог жительнице Алейского района урегулировать вопросы с судебными приставами

Накануне в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева пришло письмо, в котором жительница п. Алейский Алейского района искренне благодарила народного избранника за то, что помог ей вернуть возможность жить хоть на какие-то деньги.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото Дмитрия Лямзина

Ситуация, в которой оказалась заявительница, с одной стороны, крайне сложная, с другой — к сожалению, очень распространенная. Кредитный долг, довольно большой — несколько сотен тысяч рублей — женщина брала займ на открытие магазина в 2012 году, но дело не пошло. Заявительница работала, выплачивала кредит, но болезнь подкосила.

«Два года вообще не на что жить было, помогали знакомые, — рассказывает она. — С голоду, не умираю, конечно, все со своего огорода. Фруктов не вижу несколько лет. Из мяса могу позволить себе курицу, которую делю на месяц-полтора».

Женщина рассказывала, что пыталась вязать на продажу, постоянно контактирует со службой занятости, но ситуация тупиковая. Осложняет еще и инвалидность третьей группы. Сама женщина считает, что ее не дообследовали, потому как к специалистам не может попасть годами, а состояние ее постоянно ухудшается.

После обращения депутата Госдумы в управление ФССП по Алтайскому краю, удалось вернуть часть пенсии в размере прожиточного минимума.

«Закон, защищающий должника в пределах прожиточного минимума был принят летом прошлого года и вступил в силу 1 февраля 2022 года. Однако далеко не все граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации из-за большого количества долгов, знают, как он работает, — отмечает Александр Терентьев. — Судебные приставы могут запретить списывать прожиточный минимум. Но нужно заявление гражданина. Думаю, что информированию граждан о работе этого закона, нужно уделить больше внимания. Возможно, и самим приставам, давать соответствующие разъяснения и консультации».

Источник: altai.spravedlivo.ru

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