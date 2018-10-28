Кадыров готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что нет необходимости сажать в тюрьму футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он сказал, что готов перевоспитать спортсменов, если они перейдут в ФК «Ахмат», сообщает ТАСС .

«Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в „Ахмат“, мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — сказал Кадыров.

Глава республики отметил, что не оправдывает действия спортсменов. Однако, так как Мамаев и Кокорин раскаялись, Кадыров не видит смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу.

Напомним, две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала Мамаев и Кокорин со своими друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. 11 октября Тверской суд Москвы отправил их под арест до 8 декабря.