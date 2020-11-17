Кадыров поручил выгнать из детского центра Железного человека, Тора и Капитана Америка

Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что посетил новый жилой высотный комплекс в Курчалое, проверил его готовность к сдаче и «внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок».

Главе Чечни не понравилось, что на стенах нарисовали популярных героев Marvel — Капитана Америку, Тора и Железного человека.

«Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии <…> Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — высказал Кадыров чиновникам.



Кадыров отметил, что в новый высотный комплекс входят два девятиэтажных, четыре восьмиэтажных и три семиэтажных дома — 264 квартиры, а также торговые и офисные помещения.

«Красивые, современные многоквартирные дома станут украшением центра Курчалоя. Уже благоустроена прилегающая территория и проведено озеленение. Здесь созданы все самые лучшие условия для комфортного проживания. Объект имеет два мини-футбольных поля и две детские площадки, обустроены тротуары для пеших прогулок», — подчеркнул он.

Также он заявил, что намерен превратить Курчалой «в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только республики, но и России».

Примечательно, что Курчалой — это бывший райцентр с населением 26 тыс. человек, который преобразовали в город в 2019 году.

Ранее жители Барнаула попросили Кадырова разобраться с домом-недостроем в центре города.