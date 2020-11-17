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Жизнь

Кадыров поручил выгнать из детского центра Железного человека, Тора и Капитана Америка

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить национальными героями изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel, сообщает РИА «Новости».

Кадыров смотрит на супергероев Marvel.
Кадыров смотрит на супергероев Marvel.
кадр из видео.

Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что посетил новый жилой высотный комплекс в Курчалое, проверил его готовность к сдаче и «внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок».

Главе Чечни не понравилось, что на стенах нарисовали популярных героев Marvel — Капитана Америку, Тора и Железного человека.

«Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии <…> Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют», — высказал Кадыров чиновникам.


Кадыров отметил, что в новый высотный комплекс входят два девятиэтажных, четыре восьмиэтажных и три семиэтажных дома — 264 квартиры, а также торговые и офисные помещения.

«Красивые, современные многоквартирные дома станут украшением центра Курчалоя. Уже благоустроена прилегающая территория и проведено озеленение. Здесь созданы все самые лучшие условия для комфортного проживания. Объект имеет два мини-футбольных поля и две детские площадки, обустроены тротуары для пеших прогулок», — подчеркнул он.

Также он заявил, что намерен превратить Курчалой «в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только республики, но и России».

Примечательно, что Курчалой — это бывший райцентр с населением 26 тыс. человек, который преобразовали в город в 2019 году.

Ранее жители Барнаула попросили Кадырова разобраться с домом-недостроем в центре города.

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