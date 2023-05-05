Кадрами природы после погодных качелей поделились в алтайском заповеднике

Четвертый месяц года в этот раз оказался холоднее многолетних норм. Погодные качели испытали на себе все обитатели заповедника.
Но, несмотря на капризы весны, природа понемногу оживала.
Массово зацвели ветреница алтайская, кандык, медуница и хохлатка, а также маральник.
На Телецкое озеро, которое полностью очистилось ото льда 27 апреля, прилетели кряквы, гоголь и большой крохаль.
11 апреля сотрудники заметили первого бурундука, а 16 апреля - ящерицу.
Ранее сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе.