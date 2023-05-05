5 мая
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Жизнь

Кадрами природы после погодных качелей поделились в алтайском заповеднике

Научный сотрудник алтайского биосферного заповедника Марьяна Лукашева подвела итоги наблюдений за природой в апреле 2023.

Цветы в снегу.
Цветы в снегу.
Алтайский биосферный заповедник / Марьяна Лукашева

Четвертый месяц года в этот раз оказался холоднее многолетних норм. Погодные качели испытали на себе все обитатели заповедника.

Но, несмотря на капризы весны, природа понемногу оживала.

Массово зацвели ветреница алтайская, кандык, медуница и хохлатка, а также маральник.

На Телецкое озеро, которое полностью очистилось ото льда 27 апреля, прилетели кряквы, гоголь и большой крохаль.

11 апреля сотрудники заметили первого бурундука, а 16 апреля - ящерицу.

Ранее сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе.

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