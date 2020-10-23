Как Алтайский край связан с Лениным и за что регион получил высшую награду СССР

64 года назад Алтайский край наградили первым орденом Ленина. За что наш регион удостоился высшей награды СССР — в материале altapress.ru.

В Алтайском крае готовится к открытию художественная выставка, посвящённая целине.

Что такое орден Ленина?

Орден Ленина — государственная награда СССР, учрежденная постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года.

Орден выдавался за выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

За что наградили Алтайский край?

Первого ордена регион удостоился за выдающиеся успехи, достигнутые трудящимися Алтайского края в деле освоения целинных и залежных земель, увеличения производства зерна и сдачи государству в 1956 году 280 миллионов пудов хлеба, пишет altlib.ru.

Освоение целины превратилось во всенародное патриотическое движение. Алтайский край дал стране почти 3 миллиона гектаров целинных земель. За 2 года на Алтай прибыло более 40 тысяч молодых специалистов.

В Алтайском крае готовится к открытию художественная выставка , посвящённая целине. Управление по культуре Алтайского края.

На целине создали 550 комсомольско-молодежных тракторных, свыше 1500 транспортных бригад. За освоение целины 12850 человек наградили орденами и медалями СССР, 18 механизаторов удостоились звания Героя Социалистического Труда, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Имена героев-целинников знала вся страна. Это Герои Социалистического Труда Семен Ефимович Пятница, Михаил Иванович Гусельников, Анна Васильевна Ильичева, Нина Ефимовна Алексинцева, Варвара Максимовна Бахолдина и др.

Как вручалась награда?

Вручение награды состоялось 19 января 1957 года в краевом драматическом театре в присутствии известных алтайских тружеников сельского хозяйства, героев целины, рабочих и служащих.

Приехали поздравить регион и соседи из Новосибирской области и Красноярского края. Орден Ленина прикрепили к Знамени края, у которого был выставлен почетный караул.

Анна Карпова