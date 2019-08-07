Как американке удалось доплыть до СССР и повлиять на холодную войну

7 августа 1987 года американская пловчиха Линн Кокс совершила заплыв из США в СССР. На это у нее ушло чуть больше двух часов и много нервов. О непростом путешествии спортсменки — в материале altapress.ru.

Из США в СССР

Чтобы осуществить задуманное, известная американская спортсменка проплыла более 4 тысяч метров в 6-градусной воде.

7 августа 1987 года Линн Кокс преодолела маршрут от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до российского острова Большой Диомид, сообщает Общество открытого плавания.

Этот заплыв стал первым в своем роде. Именно он оставил внушительный отпечаток в карьере пловчихи. Это объяснялось еще и тем, что его называли «примирительным».

Линн Кокс,

американская пловчиха:

Мне хотелось открыть границы, чтобы мы могли стать друзьями. Было сложно, потому что никто не верил, что такое может случиться

Разрешение на путешествие

Американка очень долго добивалась разрешения на пересечение границы. Сама идея заплыва появилась у нее еще в 1976 году. Все это время она ждала от советских властей одобрения. В середине 1987 года ее терпение лопнуло. Она решила плыть, не дождавшись ответа.

Только тогда президент Михаил Горбачев отдал приказ оформить разрешение. Побоялся огласки во всем мире. Разрешение успели выдать за 24 часа до старта, пишет «Вокруг света».

Тост Горбачева

Пловчиха успешно преодолела заплыв, несмотря на то, что последние несколько сотен метров дались ей очень тяжело. На советском берегу ее встречала делегация из представителей КГБ, спортсменов и врачей.

Утром следующего дня газеты пестрили заголовками вроде: «Линн Кокс растопила лед», «Положен конец холодной войне».

А уже через год Горбачев на встрече в Вашингтоне с президентом США Рональдом Рейганом поднял тост за Линн Кокс: «Своим мужеством она доказала, насколько наши народы близки друг другу».

Другие заплывы

В карьере Линн Кокс путешествие из США в СССР было далеко не первым. Свои заплывы она начала ещё с 14 лет. Тогда она пересекла пролив Каталина — за 12 часов 26 минут.

В 1972 году ей удалось переплыть Ла-Манш. В первый раз — за 9 часов 57 минут. А уже через год она сократила время на 21 минуту.

Линн Кокс стала первой женщиной, кому удалось покорить пролив Кука. Это случилось в 1975 году. Спустя год ей покорился Магелланов пролив, а в 1978 году она обогнула мыс Доброй Надежды.

Линн Кокс отважилась также проплыть по Байкалу. За 4 часа 18 минут заплыва ей удалось преодолеть примерно 18 километров. Это событие даже попало в Книгу рекордов Гиннесса.