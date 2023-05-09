Как Барнаул празднует День Победы. Прямая трансляция altapress.ru

Полную программу праздника можно посмотреть здесь.

Автоколонна готовится к выезду на Парад по пр. Ленина.

Многие барнаульцы идут к площади Победы с портретами, несмотря на то, что в этом году шествие Бессмертного полка отменили.

На пересечении пр. Социалистической с ул. Молодежной играет музыка, под которую исполняют танцы военных лет.

А возле Педагогического университета студенты проводят мастер-классы и тоже поют песни.

На Социалистическом проспекте проходят концерт и выставка школьных музеев.

Обновлено в 9:44

Корреспонденты altapress.ru начали прогулку от автовокзала, где сегодня проходит выставка ретроавтомобилей. На площади Победы играет музыка, барнаульцы рассматривают машины и идут к Мемориалу Славы.

На самом здании автовокзала показывают фотографии участников Великой отечественной войны из Алтайского края.