9 мая
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Жизнь

Как Барнаул празднует День Победы. Прямая трансляция altapress.ru

Барнаульцы 9 мая выходят на улицы, чтобы отпраздновать День Победы. Музыка, танцы, стройные марши, ретроавтомобили и фейерверки будут сегодня сопровождать горожан. Altapress.ru проводит прямую трансляцию с разных уголков Барнаула.

День Победы. Барнаул. 2020 год.
День Победы. Барнаул. 2020 год.
Анна Зайкова.

Полную программу праздника можно посмотреть здесь.

Обновлено в 10:30

Автоколонна готовится к выезду на Парад по пр. Ленина.

День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.

Обновлено в 10:00

Возле кинотеатра "Мир" проходит праздничный концерт.

День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.

Многие барнаульцы идут к площади Победы с портретами, несмотря на то, что в этом году шествие Бессмертного полка отменили.

День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.

Обновлено в 10:16

На пересечении пр. Социалистической с ул. Молодежной играет музыка, под которую исполняют танцы военных лет.

День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов

Обновлено в 10:07

На Социалистическом проспекте проходят концерт и выставка школьных музеев.

День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов

А возле Педагогического университета студенты проводят мастер-классы и тоже поют песни.

День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов

Обновлено в 9:44

Корреспонденты altapress.ru начали прогулку от автовокзала, где сегодня проходит выставка ретроавтомобилей. На площади Победы играет музыка, барнаульцы рассматривают машины и идут к Мемориалу Славы.

На самом здании автовокзала показывают фотографии участников Великой отечественной войны из Алтайского края.

День Победы-2023. Автовокзал.
День Победы-2023. Автовокзал.
Павел Запруднов
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