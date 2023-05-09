Как Барнаул празднует День Победы. Прямая трансляция altapress.ru

Барнаульцы 9 мая выходят на улицы, чтобы отпраздновать День Победы. Музыка, танцы, стройные марши, ретроавтомобили и фейерверки будут сегодня сопровождать горожан. Altapress.ru проводит прямую трансляцию с разных уголков Барнаула.
День Победы. Барнаул. 2020 год.
Анна Зайкова.
Полную программу праздника можно посмотреть здесь.
Обновлено в 10:30
Автоколонна готовится к выезду на Парад по пр. Ленина.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
Обновлено в 10:00
Возле кинотеатра "Мир" проходит праздничный концерт.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
Многие барнаульцы идут к площади Победы с портретами, несмотря на то, что в этом году шествие Бессмертного полка отменили.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
День Победы-2023.
Екатерина Карзова.
Обновлено в 10:16
На пересечении пр. Социалистической с ул. Молодежной играет музыка, под которую исполняют танцы военных лет.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
Обновлено в 10:07
На Социалистическом проспекте проходят концерт и выставка школьных музеев.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
А возле Педагогического университета студенты проводят мастер-классы и тоже поют песни.
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
День Победы-2023. Социалистический проспект.
Павел Запруднов
Обновлено в 9:44
Корреспонденты altapress.ru начали прогулку от автовокзала, где сегодня проходит выставка ретроавтомобилей. На площади Победы играет музыка, барнаульцы рассматривают машины и идут к Мемориалу Славы.
На самом здании автовокзала показывают фотографии участников Великой отечественной войны из Алтайского края.
День Победы-2023. Автовокзал.
Павел Запруднов