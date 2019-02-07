Как барнаульская художница-самоучка делает аватары для клиентов со всего мира

Из географа в художники
Марина Губина из Барнаула создает иллюстрации, портреты и арты — все исключительно на компьютере. У нее нет художественного образования: Марина — выпускница географического факультета АлтГУ.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
Я самоучка. Просто с детства люблю рисовать. А диджитал-искусство — это прям мое. Когда рисуешь кистями и красками на холсте, то у тебя почти нет права на ошибку. А в компьютерной графике нет ограничений, можно постоянно исправлять и доводить до совершенства.
Примерно 80% рабочего времени у Марины уходит на портреты людей по фотографиям на заказ. Помимо этого художница рисует животных и вымышленных персонажей, занимается разработкой логотипов и фирменного стиля для компаний, делает афиши к мероприятиям. Не первый год Марина выпускает календари со своими авторскими иллюстрациями.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
Так получилось, что портреты в моем стиле получили в последнее время довольно большую популярность. И эта тематика сама по себе раскручена в соцсетях. Думаю, что за все время я создала около 2 тысяч портретов. Это помимо иллюстраций котов, ежей, собак, медведей, рыб, йети, автомобилей, гор, оленей, мотоциклов, монстров, вымышленных персонажей и прочих.
Сколько стоит аватарка
В начале творчества Марина рисовала арты бесплатно — в основном для друзей и знакомых. Но постепенно поняла, что спрос на ее услуги растет.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
Сейчас я научилась уважать свой труд. Цена за него складывается из уровня сложности иллюстрации, объема работы и количества персонажей.
На портрет по плечи у художницы уходит 5−6 часов. Для его создания Марине нужен графический планшет и два компьютера — стационарный и ноутбук.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
На компьютере я рисую, а на ноутбук вывожу фото, с которого срисовываю. Мне так удобно.
Большинство заказов художница получает через соцсети. У Марины практически нет барнаульских клиентов: по ее словам, около 80% заказчиков живут в Москве, остальные в основном в европейской части России. Также есть постоянные клиенты из Австралии, США и Великобритании.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
Я рисую в разных стилях. А что касается именно портретов, то методом проб и ошибок я выработала свою технику, которая, судя по спросу, многим нравится.
В Instagram Марина опубликовала следующие расценки: портрет по грудь — 1,4 тыс. рублей, по бедра или в полный рост — 1,8 тыс. рублей, аватар для мастера (с акцентом на профессию) — 2 тыс. рублей. На все остальное цена договорная.
Кошка-звезда и календарь с лыжницами
Самый необычный заказ Марина получила в конце прошлого года. Клиент попросил сделать несколько иллюстраций кошки в различных позах, причем срисовать образ попросил со своего питомца. Эти картинки потом использовали для создания принтов на футболках, которые выпускаются за рубежом.
Больше всего времени, по словам Марины, у нее занимает создание календарей. На одну иллюстрацию уходит в среднем полных 3 дня со всеми правками и корректировками.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
В 2018 году я делала календарь «Сноубордистки vs Лыжницы». На этих картинках много деталей, прорисован фон и все элементы одежды. Я воссоздала пейзажи реальных мест горнолыжного курорта Шерегеш. Прорисовывала каждую елочку.
Для графического иллюстратора, как и для любого другого художника, важно вдохновение, говорит Марина. Ее подстегивает пример коллег по цеху: в частности, художника Андрея Тарусова, который работает в стиле пин-ап. А если с идеями становится совсем туго, Марина идет в горы.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
Я любительница пешего туризма и сноубординга. И часто после мини-путешествий я творю с новыми силами.
В высокой востребованности, считает Марина, есть и свои минусы: времени для воплощения собственных идей почти не остается.
Марина Губина,
художник-иллюстратор:
У меня много своих идей и планов. Куча карандашных набросков различных персонажей. Но сейчас я воплощаю в жизнь идеи только моих заказчиков. Как появится время, начну потихоньку рисовать для себя.