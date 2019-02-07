Как барнаульская художница-самоучка делает аватары для клиентов со всего мира

Художник-иллюстратор Марина Губина из Барнаула занимается компьютерной графикой около пяти лет. Сначала это было хобби, а потом стало профессией. Карандаши и краски девушка сменила на планшет и графические программы. И обрела популярность: среди ее заказчиков в основном москвичи, но есть клиенты и из зарубежных стран. Особой популярностью пользуются рисованные аватары для соцсетей.

Из географа в художники

Марина Губина из Барнаула создает иллюстрации, портреты и арты — все исключительно на компьютере. У нее нет художественного образования: Марина — выпускница географического факультета АлтГУ.

Марина Губина,

художник-иллюстратор:

Я самоучка. Просто с детства люблю рисовать. А диджитал-искусство — это прям мое. Когда рисуешь кистями и красками на холсте, то у тебя почти нет права на ошибку. А в компьютерной графике нет ограничений, можно постоянно исправлять и доводить до совершенства.

Примерно 80% рабочего времени у Марины уходит на портреты людей по фотографиям на заказ. Помимо этого художница рисует животных и вымышленных персонажей, занимается разработкой логотипов и фирменного стиля для компаний, делает афиши к мероприятиям. Не первый год Марина выпускает календари со своими авторскими иллюстрациями.

Марина Губина,

художник-иллюстратор:

Так получилось, что портреты в моем стиле получили в последнее время довольно большую популярность. И эта тематика сама по себе раскручена в соцсетях. Думаю, что за все время я создала около 2 тысяч портретов. Это помимо иллюстраций котов, ежей, собак, медведей, рыб, йети, автомобилей, гор, оленей, мотоциклов, монстров, вымышленных персонажей и прочих.

Сколько стоит аватарка

В начале творчества Марина рисовала арты бесплатно — в основном для друзей и знакомых. Но постепенно поняла, что спрос на ее услуги растет.

Марина Губина ,

художник-иллюстратор:

Сейчас я научилась уважать свой труд. Цена за него складывается из уровня сложности иллюстрации, объема работы и количества персонажей.

На портрет по плечи у художницы уходит 5−6 часов. Для его создания Марине нужен графический планшет и два компьютера — стационарный и ноутбук.

Марина Губина ,

художник-иллюстратор:

На компьютере я рисую, а на ноутбук вывожу фото, с которого срисовываю. Мне так удобно.

Большинство заказов художница получает через соцсети. У Марины практически нет барнаульских клиентов: по ее словам, около 80% заказчиков живут в Москве, остальные в основном в европейской части России. Также есть постоянные клиенты из Австралии, США и Великобритании.

Марина Губина ,

художник-иллюстратор:

Я рисую в разных стилях. А что касается именно портретов, то методом проб и ошибок я выработала свою технику, которая, судя по спросу, многим нравится.

В Instagram Марина опубликовала следующие расценки: портрет по грудь — 1,4 тыс. рублей, по бедра или в полный рост — 1,8 тыс. рублей, аватар для мастера (с акцентом на профессию) — 2 тыс. рублей. На все остальное цена договорная.

Работа Марины Губиной. vk.com/gubina_art

Кошка-звезда и календарь с лыжницами

Самый необычный заказ Марина получила в конце прошлого года. Клиент попросил сделать несколько иллюстраций кошки в различных позах, причем срисовать образ попросил со своего питомца. Эти картинки потом использовали для создания принтов на футболках, которые выпускаются за рубежом.

Больше всего времени, по словам Марины, у нее занимает создание календарей. На одну иллюстрацию уходит в среднем полных 3 дня со всеми правками и корректировками.

Марина Губина ,

художник-иллюстратор:

В 2018 году я делала календарь «Сноубордистки vs Лыжницы». На этих картинках много деталей, прорисован фон и все элементы одежды. Я воссоздала пейзажи реальных мест горнолыжного курорта Шерегеш. Прорисовывала каждую елочку.

Работа иллюстратора Марины Губиной. Предоставлено М. Губиной

Для графического иллюстратора, как и для любого другого художника, важно вдохновение, говорит Марина. Ее подстегивает пример коллег по цеху: в частности, художника Андрея Тарусова, который работает в стиле пин-ап. А если с идеями становится совсем туго, Марина идет в горы.

Марина Губина ,

художник-иллюстратор:

Я любительница пешего туризма и сноубординга. И часто после мини-путешествий я творю с новыми силами.

В высокой востребованности, считает Марина, есть и свои минусы: времени для воплощения собственных идей почти не остается.

Марина Губина ,

художник-иллюстратор: