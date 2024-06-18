Женя, начинай свое! Как барнаульский предприниматель печатает на стенах портреты Пушкина и не ссорится с художниками

Евгений Пологно — самозанятый года и основатель студии инновационного дизайна YAMOGU. Он занимается цифровой росписью стен с помощью вертикальных стеновых принтеров. За что современного предпринимателя полюбили школы, почему художники угрожают ему «восстанием ткачей» и как однажды ему пришлось печатать черепа на стене — в нашем материале.

Сегодня принтер, а завтра восстание?

«Когда я пришел к своим друзьям художникам и показал, на что способен цифровой настенный принтер, они хмуро посмотрели на меня и сказали: «А вот 250 лет назад ткачи так начали громить фабричные ткацкие станки. Смекаешь?» — вспоминает Евгений Пологно.

И действительно, цифровая роспись стен заставила поволноваться настенных художников и аэрографов. Ведь в отличие от них, вертикальному принтеру требуется всего несколько часов, чтобы создать полотно во всю стену, которое будет точь-в-точь повторять фотографию или понравившейся рисунок. Краски высыхают мгновенно, а изображение не боится солнца и воды.

Евгений Пологно — один из немногих предпринимателей в Барнауле, который занимается цифровой настенной печатью. Свое дело он начал около двух с половиной лет назад, когда ушел с прежнего места работы. Евгений работал в найме, развивал известную в нашем городе сеть по франшизе. Сеть относилась к розничной торговле, но ее концепция подразумевала настенные изображения.

Евгений Пологно Altapress.ru

«Чтобы улучшить это направление, я стал искать новые интересные варианты настенной росписи. И так наткнулся на цифровую печать и вертикальные принтеры, — рассказывает Евгений. — Сначала я, как «человек—система», первым делом решил закупить такое оборудование в отдел. А потом подумал: «Женя, зачем? Надо начинать свое дело!» Так и открыл свою студию цифрового дизайна».

С длинной мачтой и белыми чернилами

Вертикальный принтер Евгений приобрел в Китае — сегодня его цена составляет около 2 тыс. долларов. Первое время предпринимателю пришлось с ним «помучиться». Сначала он заменил провод, поскольку его китайская вилка не подходила под российские розетки. А как только включили, то увидел, что все программное обеспечение на китайском языке. Даже в инструкцию толком не заглянуть — в ней тоже были только иероглифы.

Со временем Евгений «подружился» с аппаратом и уже знает его вдоль и поперек: «К чему каждый болтик крепится и куда он крутится».

«Мы учимся работать с ним по сей день и продолжаем дорабатывать под себя. Увеличили длину рельс и высоту мачты, на которых передвигается принтер . А недавно приобрели белые чернила — такие есть далеко не у каждой студии», — рассказывает собеседник.

Евгений Пологно Altapress.ru Цифровая печать на стенах Altapress.ru Цифровая печать на стенах Altapress.ru

Логотипы, зайчики и славянское древо

Евгений признается, что уйти из работы по найму в предпринимательство было достаточно легко. Гораздо сложнее оказалось рассказать о новой услуге жителям Алтайского края, которые о цифровой печати практически не слышали.

«Во всем мире, в том числе в Китае, цифровая печать широко используется в строительстве и дизайне. Но в нашем регионе такая услуга — редкость. Хоть мы и работаем уже два с половиной года, но заказчики до сих пор встречают нас с удивленными лицами».

Но это же стало его главным преимуществом, ведь перед ним открылось «непаханое поле» возможностей.

«Честно говоря, когда я только начинал этот проект, то думал, что буду работать исключительно по модели B2C (business—to—consumer, компания продает товар конечному потребителю, или частному лицу — прим. Ред.). То есть буду бегать по детским комнатам, рисовать зайчиков и кошечек. А оказалось, что основной потребитель — это компании: спортзалы, кафе и крупные организации».

Работы студии YAMOGU УСЗН по городу Барнаулу

По словам Евгения, 60% всех заказов — это коммерческие предложения от компаний. 30% идут от государственных учреждений (школы, детские сады, больницы). А оставшиеся 10% — частный сектор (детские комнаты, стены гаражей, кухни и т.д.).

Также студия Евгения сотрудничает с волонтерскими организациями. Видели на стене стадиона «Динамо» рисунок самого доброго медведя Барнаула Михутки? Это работа YAMOGU.

«Заказчики быстро оценили преимущества цифровой печати. Главное из них — это точный перенос изображения с компьютера на стену, — отмечает предприниматель. — Заказчик присылает нам желаемый дизайн или мы его разрабатываем в соответствие с пожеланиями клиента. А после принтер приступает к работе. Он может работать с любой вертикальной поверхностью: кирпич, кафель, бетон, стекло, пластик, штукатурка и многое другое. Чернила быстро высыхают, не выцветают и не смываются водой».

Были среди работ студии и весьма необычные заказы. Например, один клиент хотел, чтобы у него на стене изобразили славянское древо с виселицей и раскиданными вокруг черепами. Дизайн разработал он сам. Евгений надолго запомнил такой заказ и до сих пор рассказывает о нем с нервной улыбкой.

Каждой школе по Пушкину

Особенно настенная печать пришлась по душе школам. Ведь в прошлом году Министерство просвещения запустило проект по создание специальных школьных пространств. И даже разработало макеты изображений для учебных коридоров. Поэтому вертикальный принтер студии YAMOGU пришелся очень кстати.

Сейчас стены гимназий и лицеев украшают портреты Юрия Гагарина, Александра Пушкина и других выдающихся лиц. Причем не только в границах Барнаула, но и далеко за его пределами.

«Однажды нам поступил заказ из одной далекой сельской школы. На пороге совсем не нового здания нас встретила директор — божий одуванчик, — вспоминает предприниматель. — Нужно было расписать стены в соответствие с федеральным проектом: с Гагариным и Пушкиным. А денег у школы было совсем немного, на все изображения не хватало. В общем мы вместе подумали и постарались уложиться в школьный бюджет: где—то уменьшили изображение, где—то, наоборот, увеличили. И директору приятно, и нам радостно».

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На скорость и цвет

Евгений признается, что с художниками он не конкурирует: «Каждый заказчик сам выбирает, чему отдать предпочтение: настенной живописи или цифровой росписи. И там, и там есть свои плюсы и минусы».

На одном фестивале студия YAMOGU ради интереса устроила небольшое соревнование. Принтер и художник должны были на скорость расписать стену. Выяснилось, что аэрограф уступает в скорости технике, но в качестве ни тот, ни другой не хуже.

За два года появились новые студии, которые тоже занимаются настенной печатью — сегодня в Барнауле таких организаций три. Но и они для YAMOGU не столько соперники, сколько партнеры. «Мы все делаем общее дело. Поэтому в сложных ситуациях — например, при поломке оборудования — мы приходим друг другу на выручку», — рассказывает Евгений.

Цифровая печать на стенах Altapress.ru

В будущем Евгений планирует создать собственную франшизу. Для этого он собирается пройти обучение в центре «Мой бизнес» по развитию франшизы.

«Таких предложений нет даже по всей стране. Мы уже подали заявку на регистрацию товарного знака, дожидаемся свидетельства и параллельно разрабатываем концепцию нашего предприятия, — сообщает собеседник. — Думаю, что к нам захотят присоединиться. Во всяком случае, если бы два года назад существовала подобная организация — с хорошим оборудованием, репутацией и обучением сотрудников — то я бы охотно встал под ее «знамена».

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