Накануне пасхального богослужения — в Великую субботу — фотокорреспондент altapress.ru Анна Зайкова прошла по улицам Барнаула и сфотографировала атмосферу подготовки к светлому празднику.
Ночные службы
В церквях и соборах Барнаула по традиции к полуночи (в ночь на 24 апреля) начнутся ночные богослужения:
- Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137),
- Александро-Невский собор (ул.Антона Петрова, 221),
- Андреевская церковь (ул.Попова, 14Б),
- Церковь Казанской Божьей Матери (с.Власиха, ул. Первомайская, 54),
- Знаменский Храм (ул.Большая Олонская, 24),
- Иоанно-Богословская церковь (ул.Шумакова, 25А),
- Свято-Никольская церковь (пр.Ленина, 36),
- Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (п.Научный Городок, ул. Научный Городок, 40),
- Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10),
- Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Южный, ул. Герцена, 10),
- Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк).
Погода
Тем, кто отправится на ночные службы на Пасху, придется утеплиться. По прогнозу Алтайского ЦГМС, 24 апреля в ночь будет −4… −6 градусов, небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с.
Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.