24 апреля православные верующие будут отмечать один из главных праздников — Пасху.

Накануне пасхального богослужения — в Великую субботу — фотокорреспондент altapress.ru Анна Зайкова прошла по улицам Барнаула и сфотографировала атмосферу подготовки к светлому празднику.

Ночные службы

В церквях и соборах Барнаула по традиции к полуночи (в ночь на 24 апреля) начнутся ночные богослужения:

Покровский кафедральный собор ( ул.Никитина , 137),

ул.Никитина 137), Александро-Невский собор ( ул.Антона Петрова , 221),

ул.Антона Петрова 221), Андреевская церковь ( ул.Попова , 14Б),

ул.Попова 14Б), Церковь Казанской Божьей Матери ( с.Власиха , ул. Первомайская , 54),

с.Власиха ул. Первомайская 54), Знаменский Храм ( ул.Большая Олонская , 24),

ул.Большая Олонская 24), Иоанно-Богословская церковь ( ул.Шумакова , 25А),

ул.Шумакова 25А), Свято-Никольская церковь ( пр.Ленина , 36),

пр.Ленина 36), Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви ( п.Научный Городок , ул. Научный Городок , 40),

п.Научный Городок ул. Научный Городок 40), Храм Святого Дмитрия Ростовского ( пл.Спартака , 10),

пл.Спартака 10), Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла ( п.Южный , ул. Герцена , 10),

п.Южный ул. Герцена 10), Храм Иоанна Предтечи ( Нагорный парк).

Погода

Тем, кто отправится на ночные службы на Пасху, придется утеплиться. По прогнозу Алтайского ЦГМС, 24 апреля в ночь будет −4… −6 градусов, небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с.

Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.