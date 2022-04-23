23 апреля
﻿
Жизнь

Как барнаульцы готовятся встретить Светлую Пасху — в фоторепортаже altapress.ru

24 апреля православные верующие будут отмечать один из главных праздников — Пасху.

Освящение куличей в Барнауле.
Освящение куличей в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Накануне пасхального богослужения — в Великую субботу — фотокорреспондент altapress.ru Анна Зайкова прошла по улицам Барнаула и сфотографировала атмосферу подготовки к светлому празднику.

Ночные службы

В церквях и соборах Барнаула по традиции к полуночи (в ночь на 24 апреля) начнутся ночные богослужения:

  • Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137),
  • Александро-Невский собор (ул.Антона Петрова, 221),
  • Андреевская церковь (ул.Попова, 14Б),
  • Церковь Казанской Божьей Матери (с.Власиха, ул. Первомайская, 54),
  • Знаменский Храм (ул.Большая Олонская, 24),
  • Иоанно-Богословская церковь (ул.Шумакова, 25А),
  • Свято-Никольская церковь (пр.Ленина, 36),
  • Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (п.Научный Городок, ул. Научный Городок, 40),
  • Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10),
  • Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Южный, ул. Герцена, 10),
  • Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк).

Погода

Тем, кто отправится на ночные службы на Пасху, придется утеплиться. По прогнозу Алтайского ЦГМС, 24 апреля в ночь будет −4… −6 градусов, небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с.

Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость