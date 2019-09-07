Небо, пёс и губернатор. Что публикуют барнаульцы в День города в Instagram

О том, что происходит в Барнауле прямо сейчас, читайте в онлайн-трансляции altapress.ru.
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7 сентября года Барнаул отмечает свое 289-летие. Праздник проходит сразу на нескольких крупных площадках: на площади Сахарова, площади Советов, набережной Оби. В общем, в городе есть чем заняться и уж точно есть что опубликовать в соцсетях.
О том, что происходит в Барнауле прямо сейчас, читайте в онлайн-трансляции altapress.ru.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter