Небо, пёс и губернатор. Что публикуют барнаульцы в День города в Instagram

7 сентября года Барнаул отмечает свое 289-летие. Праздник проходит сразу на нескольких крупных площадках: на площади Сахарова, площади Советов, набережной Оби. В общем, в городе есть чем заняться и уж точно есть что опубликовать в соцсетях.