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Как Барнаул празднует День города: трансляция

7 сентября 2019 года Барнаул отмечает свое 289-летие. Корреспонденты altapress.ru ведут прямую трансляцию со всех основных площадок празднования Дня города.

Фестиваль национальный культур на Дне города-2019.
Фестиваль национальный культур на Дне города-2019.
altapress.ru
10:05 А цветочки нравятся?

Рядом с Нулевым километром работает выставка цветов с фотозонами. Сюда же пришли представители мэрии вместе с врио главы администрации Барнаула Вячеславом Франком. Люди спрашивают у властей: «Нравится?» Те отвечают, что очень красиво и благодарят за участие.

Выставка цветов в День города-2019.
Выставка цветов в День города-2019.
altapress.ru
Выставка цветов в День города-2019.
Выставка цветов в День города-2019.
altapress.ru
Выставка цветов в День города-2019.
Выставка цветов в День города-2019.
altapress.ru
Выставка цветов в День города-2019.
Выставка цветов в День города-2019.
altapress.ru
Выставка цветов в День города-2019.
Выставка цветов в День города-2019.
altapress.ru
Выставка цветов в День города-2019.
Выставка цветов в День города-2019.
altapress.ru
9:54

Лыжероллеры уже мчатся к старту по проспекту Ленина.

Лыжероллеры на проспекте Ленина.
Лыжероллеры на проспекте Ленина.
altapress.ru
9:49

В некоторых местах дорогу перекрыли автомобилями.

Перекрытие дорог на Дне города-2019.
Перекрытие дорог на Дне города-2019.
altapress.ru
9:44 Народ собирается

Корреспондент altapress.ru сообщает, что несмотря на дождь в центре города уже много людей.

День города-2019 в Барнауле.
День города-2019 в Барнауле.
altapress.ru
День города-2019 в Барнауле.
День города-2019 в Барнауле.
altapress.ru
9:29

Через несколько минут заработают площадки в центре города. На Нулевом километре откроется фестиваль национальных культур, на площади Советов начнется мотопробег мотоциклистов и байкеров, а после по проспекту проедут лыжероллеры. Рядом с зданием «политеха» можно посмотреть авто-ретро шоу. Вы уже решили куда сегодня пойдете? Полную программу Дня города в Барнауле можно посмотреть здесь.

9:13

До центра так просто уже не добраться. С 8 утра перекрыли площадь Сахарова, а с 9 часов для проезда закрыт проспект Ленина от пл. Октября до ул. Никитина. На карте можно посмотреть, где еще перекроют дороги.

Кстати, некоторые автобусы изменят схему движения. Из-за перекрытия проспекта Ленина все троллейбусы будут ездить до площади Победы, а автобусы — через проспекты Комсомольский, Красноармейский. Подробнее об этом — читайте здесь.

9:10 Не забудьте зонтик

7 сентября с самого утра в Барнауле моросит дождь. Синоптики прогнозировали, что небольшие осадки будут временами. Днем столбик термометра поднимется до +19…+21, ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

9:00

Добрый день! С вами altapress.ru и мы начинаем трансляцию Дня города-2019.

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