Как Барнаул празднует День города: трансляция

9:13

До центра так просто уже не добраться. С 8 утра перекрыли площадь Сахарова, а с 9 часов для проезда закрыт проспект Ленина от пл. Октября до ул. Никитина. На карте можно посмотреть, где еще перекроют дороги.

Кстати, некоторые автобусы изменят схему движения. Из-за перекрытия проспекта Ленина все троллейбусы будут ездить до площади Победы, а автобусы — через проспекты Комсомольский, Красноармейский. Подробнее об этом — читайте здесь.