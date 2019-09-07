Как Барнаул празднует День города: трансляция

Рядом с Нулевым километром работает выставка цветов с фотозонами. Сюда же пришли представители мэрии вместе с врио главы администрации Барнаула Вячеславом Франком. Люди спрашивают у властей: «Нравится?» Те отвечают, что очень красиво и благодарят за участие.
Лыжероллеры уже мчатся к старту по проспекту Ленина.
В некоторых местах дорогу перекрыли автомобилями.
Корреспондент altapress.ru сообщает, что несмотря на дождь в центре города уже много людей.
Через несколько минут заработают площадки в центре города. На Нулевом километре откроется фестиваль национальных культур, на площади Советов начнется мотопробег мотоциклистов и байкеров, а после по проспекту проедут лыжероллеры. Рядом с зданием «политеха» можно посмотреть авто-ретро шоу. Вы уже решили куда сегодня пойдете? Полную программу Дня города в Барнауле можно посмотреть здесь.
До центра так просто уже не добраться. С 8 утра перекрыли площадь Сахарова, а с 9 часов для проезда закрыт проспект Ленина от пл. Октября до ул. Никитина. На карте можно посмотреть, где еще перекроют дороги.
Кстати, некоторые автобусы изменят схему движения. Из-за перекрытия проспекта Ленина все троллейбусы будут ездить до площади Победы, а автобусы — через проспекты Комсомольский, Красноармейский. Подробнее об этом — читайте здесь.
7 сентября с самого утра в Барнауле моросит дождь. Синоптики прогнозировали, что небольшие осадки будут временами. Днем столбик термометра поднимется до +19…+21, ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Добрый день! С вами altapress.ru и мы начинаем трансляцию Дня города-2019.