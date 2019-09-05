10 малоизвестных фактов из жизни Барнаула

Барнаул с его почти 300-летней историей — настоящий клад для краеведов и историков. Не нужно придумывать легенды — реальные факты, которые можно извлечь из разных слоев времени, блестят порой намного ярче, а ценятся не меньше, чем выдумки. Ко Дню города altapress.ru подобрал 10 ярких, но не очень известных фактов о городе, которые заставят вас взглянуть на прошлое немного иначе.

1. «Захудалый городишко»

В 1912 году Барнаульская гордума развернула большую кампанию по открытию в городе сельхозинститута. Газетные статьи, телефонные звонки, телеграммы, высокопоставленные лоббисты — все инструменты использовали для того, чтобы местом открытия вуза избрали Барнаул.

Депутаты так этого хотели, что готовы были выделить из бюджета 100 тыс. рублей наличными, предоставить бесплатно участок для здания и ещё 500 десятин для опытной станции. Шанс у Барнаула был огромный.

Правда, Новониколаевск, тоже претендовавший на институт и имевший лоббистов в столице, предложил на это же 1,5 млн… Тем временем наши, барнаульские, шлют в столицу телеграмму: это неисполнимо при бюджете Новониколаевска, требуем от них указать источник!

В 1914 году Кабинет министров России перевесом всего один голос решил открыть институт в Омске. Вопрос решил министр земледелия Кривошеин — его кто-то убедил, что Барнаул — «захудалый городишко»! В Барнауле сельхозинститут появился только 30 лет спустя.

Здание Барнаульской гордумы , в 1920-х гг. — здание центрального рабочего кооператива. retro. moi-barnaul.ru

2. Билет Барнаул-Нью-Йорк

Но, похоже, захудалым городишком Барнаул все же не был. В начале XX века экономика Барнаула уже основательно встроилась в глобальную. В 1912 году в городе даже появилась возможность взять билеты прямо в Америку.

Это произошло, когда пароходство барнаульской купчихи Мельниковой заключило условие о взаимной перевозке грузов и продаже билетов с Русским восточно-азиатским пароходством. Последнее совершало рейсы между Либавой (прежнее название прибалтийского города Лиепая) и Нью-Йорком. Желающие могли обращаться в конторы пароходства Мельниковой на всех пристанях.

А еще раньше — в апреле 1898 года — в Барнаул поступило приглашение прислать делегацию на Колумбийскую Всемирную выставку в Чикаго в честь 400-летия открытия Америки. И это было сделано! В Чикаго отправили вазы и чаши Колыванской шлифовальной фабрики, изготовленные в предыдущие годы.

Пароходы Мельниковой. retro. moi-barnaul.ru

3. Бесплатное образование

В Барнауле в те годы многие понимали: время требует инвестиций в образование — сюжет с сельхозинститутом родился не из-за капризов. Что могли сделать барнаульцы? А что могли, то и делали. К примеру, в 1913 году гордума объявила, что во всех школах и училищах, которые она содержит, образование будет… бесплатным.

Более того, накануне Первой мировой войны она приняла решение о введении в городе всеобщего начального образования к 1922 году. Проект отослали в Санкт-Петербург на утверждение, а в 1914 году гордума ассигновала на это 15 тыс. рублей — похоже, идею в столице одобрили.

Вообще, до Первой мировой войны новые учебные заведения в Барнауле открывали ежегодно, иногда по несколько в год. К примеру, в 1911 году открылась торговая школа (ее содержал город), музыкальная школа Смирновой, 19-е и 20-е городские приходские училища и частное низшее училище Красулиной.

Барнаул в начале XX века retro. moi-barnaul.ru

4. Отставки градоначальников

Городскому голове в дореволюционную эпоху, как и в нынешнюю, всегда не хватало денег на все городские нужды. Но полномочий у тогдашних мэров было больше, и, возможно, поэтому барнаульские градоначальники редко сами уходили в отставку. Хотя бывало и такое.

В марте 1913 года глава города Николай Переломов послал телеграмму губернатору в Томск с просьбой уволить его с должности. Проработал он меньше года. Депутатам он объяснил, что хочет перейти на частную службу. А позже выяснилось: пока он хлопотал в Санкт-Петербурге об открытии сельхозвуза, он выхлопотал себе лично место инспектора пароходных дел.

Должность Переломова занял межевой инженер Александр Лесневский. В 1915-м его вновь избрали городским головой до 1918 года. Но уже в 1916-м и он подал в отставку. Время было трудное: город наводнили беженцы и военнопленные, вспыхивали эпидемии, денег не хватало. Так что сегодня эта отставка выглядит как побег.

Дом Платоновых в Барнауле , ул. Пушкина , 40. staslandia.ru

5. Банкротства бывших градоначальников

Поработав градоначальником, человек, понятно, заводил много связей. Но связи не спасали от экономических неурядиц. Самыми громкими историями банкротства в Барнауле были дела торговых домов «И. К. Платонов» и «Сухов и сыновья. Это все компании бывших градоначальников.

Платонов дважды избирался городским головой. Сухов был градоначальником один раз. Оба работали депутатами гордумы многих созывов и имели диверсифицированный бизнес. Сухов, например, держал торговлю и, кроме того, обувное производство.

ТД «Сухов и сыновья» признали несостоятельным в 1911 году. ТД «Платонов» — в 1912-м. Известно, что банкротство Платонова сопровождалось скандалами. Предприниматель сильно поспорил с кредитором — Сибторгбанком: якобы банк захватил его знаменитую электростанцию. В банке, разумеется, утверждали, что станция по праву принадлежит ему.

Торговый дом «Сухов и сыновья» в Барнауле. Впоследствии хлебокомбинат. Пр. Ленина , 3. retro. moi-barnaul.ru

6. Общественный транспорт

Острая потребность в общественном транспорте в Барнауле возникла после открытия железной дороги в 1915 году. Первенцами в этом деле были, вероятно, два дилижанса — их пустили в феврале 1916 года от Соборной площади до вокзала и обратно

Дилижансы представляли собой нечто вроде вагонов на широких санях, запряженных парой лошадей. В вагон входило 10 человек. Плата в один конец — 30 копеек. Мы нашли более ранее упоминание, что организовать такой транспорт намеревался мещанин Воробьев. Видимо, он и пустил дилижансы по маршруту (до этого люди нанимали легковых извозчиков).

Но большое желание организовать пассажироперевозки проявляла и вездесущая барнаульская дума: еще в 1914 году она обсуждала организацию трамвайного сообщения. В том же году провели исследования оптимальных маршрутов трамвайных линий: на разные точки поставили людей, которые считали, сколько по каким улицам перемещается пешеходов. Трамвай в Барнауле запустили только в 1948 году.

Каток на Демидовской площади. retro. moi-barnaul.ru

7. Каток на Демидовской площади

В начале XX века на Демидовской площади не только играли в футбол (о чем многие знают), но и заливали каток и проводили конькобежные состязания. Вход на каток был платным — в 1913 году взрослые платили по 22 копейки, учащиеся и дети — 11. Каток здесь заливали еще в 1930-х годах.

А первый (или один из первых) футбольных матчей состоялся в 1913 году между командами спорткружка «Надежда» и мужской гимназии.

Реальное училище имени Николая II. retro. moi-barnaul.ru

8. Первые сад и зоопарк

Барнаульцы очень любили садовые деревья — к примеру, в 1926 году в городе и его окрестностях насчитывалось 89 садов, главным образом, частных. Они занимали площадь около 50 га.

Между тем, первые опыты по разведению садов в Барнауле начали как минимум 250 лет назад. В 1769 году большой сад с яблонями, ягодными посадками и оранжереей на берегу заводского пруда соорудили для главного начальника горного округа Андрея Ирмана. В этом саду был еще и зверинец. Получается, и первый зоопарк в Барнауле появился 250 лет назад.

А на научную основу садоводство поставили только при Михаиле Лисавенко. До его блестящих селекционных работ яблоки на Алтае продавали стаканами. После — ведрами.

9. Это просто цирк

До революции в Барнауле был стационарный цирк — его построил в 1898 году пермский антрепренер Андрей Коромыслов. Деревянный шатер располагался недалеко от нынешнего здания «Алтайской правды» возле болотистого пустыря. Цирк был очень популярным.

После того, как власть в Барнауле перешла большевикам, в цирке проходили популярные в те годы диспуты. Например, 5 сентября 1920 года коммунисты и адвентисты представили свои взгляды на тему «христианство и коммунизм». «Энциклопедия Барнаула» упоминает, что в 1930-х годах здание было отремонтировано и цирковые представления восстановили.

Но затем его снесли из-за ветхости. Во время войны в Барнаул эвакуировали труппу Киевского госцирка. Они устраивали в здании бывшей Димитриевской церкви на площади Спартака.

Планы построить в Барнауле большой современный цирк были, но они так и остались планами.

Ползунов. Открытые источники в Интернете ( ССО)

10. № 1 в мире

Есть известный факт: Иван Ползунов, служивший при Барнаульском медеплавильном заводе, изобрел первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель. Между тем на службе в Алтайском горном округе состоял еще один великий изобретатель — Козьма Фролов.

Кроме всего прочего он создал первый в мире проект автоматической машины для тушения пожаров 250 лет назад. Правда, хода изобретению не дали. А подобные системы появились только 100 лет спустя в Америке.

После Фролова и Ползунова у нас были и другие гении. А международную известность получил Евгений Страздин. В конце 1960-х годов он, студент-заочник политеха, придумал, как остановить падение Пизанской башни. Страздин направил проект в посольство Италии.

Много лет спустя итальянцы озвучили, как будут останавливать падение башни. И Страздин узнал свой проект. Он хотел даже доказывать свое авторство в суде, но отказался от этой идеи. К тому времени он был уже пенсионером и денег на ведение процентов не имел.