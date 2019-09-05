10 малоизвестных фактов из жизни Барнаула

1. «Захудалый городишко»
В 1912 году Барнаульская гордума развернула большую кампанию по открытию в городе сельхозинститута. Газетные статьи, телефонные звонки, телеграммы, высокопоставленные лоббисты — все инструменты использовали для того, чтобы местом открытия вуза избрали Барнаул.
Депутаты так этого хотели, что готовы были выделить из бюджета 100 тыс. рублей наличными, предоставить бесплатно участок для здания и ещё 500 десятин для опытной станции. Шанс у Барнаула был огромный.
Правда, Новониколаевск, тоже претендовавший на институт и имевший лоббистов в столице, предложил на это же 1,5 млн… Тем временем наши, барнаульские, шлют в столицу телеграмму: это неисполнимо при бюджете Новониколаевска, требуем от них указать источник!
В 1914 году Кабинет министров России перевесом всего один голос решил открыть институт в Омске. Вопрос решил министр земледелия Кривошеин — его кто-то убедил, что Барнаул — «захудалый городишко»! В Барнауле сельхозинститут появился только 30 лет спустя.
2. Билет Барнаул-Нью-Йорк
Но, похоже, захудалым городишком Барнаул все же не был. В начале XX века экономика Барнаула уже основательно встроилась в глобальную. В 1912 году в городе даже появилась возможность взять билеты прямо в Америку.
Это произошло, когда пароходство барнаульской купчихи Мельниковой заключило условие о взаимной перевозке грузов и продаже билетов с Русским восточно-азиатским пароходством. Последнее совершало рейсы между Либавой (прежнее название прибалтийского города Лиепая) и Нью-Йорком. Желающие могли обращаться в конторы пароходства Мельниковой на всех пристанях.
А еще раньше — в апреле 1898 года — в Барнаул поступило приглашение прислать делегацию на Колумбийскую Всемирную выставку в Чикаго в честь 400-летия открытия Америки. И это было сделано! В Чикаго отправили вазы и чаши Колыванской шлифовальной фабрики, изготовленные в предыдущие годы.
3. Бесплатное образование
В Барнауле в те годы многие понимали: время требует инвестиций в образование — сюжет с сельхозинститутом родился не из-за капризов. Что могли сделать барнаульцы? А что могли, то и делали. К примеру, в 1913 году гордума объявила, что во всех школах и училищах, которые она содержит, образование будет… бесплатным.
Более того, накануне Первой мировой войны она приняла решение о введении в городе всеобщего начального образования к 1922 году. Проект отослали в Санкт-Петербург на утверждение, а в 1914 году гордума ассигновала на это 15 тыс. рублей — похоже, идею в столице одобрили.
Вообще, до Первой мировой войны новые учебные заведения в Барнауле открывали ежегодно, иногда по несколько в год. К примеру, в 1911 году открылась торговая школа (ее содержал город), музыкальная школа Смирновой, 19-е и 20-е городские приходские училища и частное низшее училище Красулиной.
4. Отставки градоначальников
Городскому голове в дореволюционную эпоху, как и в нынешнюю, всегда не хватало денег на все городские нужды. Но полномочий у тогдашних мэров было больше, и, возможно, поэтому барнаульские градоначальники редко сами уходили в отставку. Хотя бывало и такое.
В марте 1913 года глава города Николай Переломов послал телеграмму губернатору в Томск с просьбой уволить его с должности. Проработал он меньше года. Депутатам он объяснил, что хочет перейти на частную службу. А позже выяснилось: пока он хлопотал в Санкт-Петербурге об открытии сельхозвуза, он выхлопотал себе лично место инспектора пароходных дел.
Должность Переломова занял межевой инженер Александр Лесневский. В 1915-м его вновь избрали городским головой до 1918 года. Но уже в 1916-м и он подал в отставку. Время было трудное: город наводнили беженцы и военнопленные, вспыхивали эпидемии, денег не хватало. Так что сегодня эта отставка выглядит как побег.
5. Банкротства бывших градоначальников
Поработав градоначальником, человек, понятно, заводил много связей. Но связи не спасали от экономических неурядиц. Самыми громкими историями банкротства в Барнауле были дела торговых домов «И. К. Платонов» и «Сухов и сыновья. Это все компании бывших градоначальников.
Платонов дважды избирался городским головой. Сухов был градоначальником один раз. Оба работали депутатами гордумы многих созывов и имели диверсифицированный бизнес. Сухов, например, держал торговлю и, кроме того, обувное производство.
ТД «Сухов и сыновья» признали несостоятельным в 1911 году. ТД «Платонов» — в 1912-м. Известно, что банкротство Платонова сопровождалось скандалами. Предприниматель сильно поспорил с кредитором — Сибторгбанком: якобы банк захватил его знаменитую электростанцию. В банке, разумеется, утверждали, что станция по праву принадлежит ему.
6. Общественный транспорт
Острая потребность в общественном транспорте в Барнауле возникла после открытия железной дороги в 1915 году. Первенцами в этом деле были, вероятно, два дилижанса — их пустили в феврале 1916 года от Соборной площади до вокзала и обратно
Дилижансы представляли собой нечто вроде вагонов на широких санях, запряженных парой лошадей. В вагон входило 10 человек. Плата в один конец — 30 копеек. Мы нашли более ранее упоминание, что организовать такой транспорт намеревался мещанин Воробьев. Видимо, он и пустил дилижансы по маршруту (до этого люди нанимали легковых извозчиков).
Но большое желание организовать пассажироперевозки проявляла и вездесущая барнаульская дума: еще в 1914 году она обсуждала организацию трамвайного сообщения. В том же году провели исследования оптимальных маршрутов трамвайных линий: на разные точки поставили людей, которые считали, сколько по каким улицам перемещается пешеходов. Трамвай в Барнауле запустили только в 1948 году.
7. Каток на Демидовской площади
В начале XX века на Демидовской площади не только играли в футбол (о чем многие знают), но и заливали каток и проводили конькобежные состязания. Вход на каток был платным — в 1913 году взрослые платили по 22 копейки, учащиеся и дети — 11. Каток здесь заливали еще в 1930-х годах.
А первый (или один из первых) футбольных матчей состоялся в 1913 году между командами спорткружка «Надежда» и мужской гимназии.
8. Первые сад и зоопарк
Барнаульцы очень любили садовые деревья — к примеру, в 1926 году в городе и его окрестностях насчитывалось 89 садов, главным образом, частных. Они занимали площадь около 50 га.
Между тем, первые опыты по разведению садов в Барнауле начали как минимум 250 лет назад. В 1769 году большой сад с яблонями, ягодными посадками и оранжереей на берегу заводского пруда соорудили для главного начальника горного округа Андрея Ирмана. В этом саду был еще и зверинец. Получается, и первый зоопарк в Барнауле появился 250 лет назад.
А на научную основу садоводство поставили только при Михаиле Лисавенко. До его блестящих селекционных работ яблоки на Алтае продавали стаканами. После — ведрами.
9. Это просто цирк
До революции в Барнауле был стационарный цирк — его построил в 1898 году пермский антрепренер Андрей Коромыслов. Деревянный шатер располагался недалеко от нынешнего здания «Алтайской правды» возле болотистого пустыря. Цирк был очень популярным.
После того, как власть в Барнауле перешла большевикам, в цирке проходили популярные в те годы диспуты. Например, 5 сентября 1920 года коммунисты и адвентисты представили свои взгляды на тему «христианство и коммунизм». «Энциклопедия Барнаула» упоминает, что в 1930-х годах здание было отремонтировано и цирковые представления восстановили.
Но затем его снесли из-за ветхости. Во время войны в Барнаул эвакуировали труппу Киевского госцирка. Они устраивали в здании бывшей Димитриевской церкви на площади Спартака.
Планы построить в Барнауле большой современный цирк были, но они так и остались планами.
10. № 1 в мире
Есть известный факт: Иван Ползунов, служивший при Барнаульском медеплавильном заводе, изобрел первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель. Между тем на службе в Алтайском горном округе состоял еще один великий изобретатель — Козьма Фролов.
Кроме всего прочего он создал первый в мире проект автоматической машины для тушения пожаров 250 лет назад. Правда, хода изобретению не дали. А подобные системы появились только 100 лет спустя в Америке.
После Фролова и Ползунова у нас были и другие гении. А международную известность получил Евгений Страздин. В конце 1960-х годов он, студент-заочник политеха, придумал, как остановить падение Пизанской башни. Страздин направил проект в посольство Италии.
Много лет спустя итальянцы озвучили, как будут останавливать падение башни. И Страздин узнал свой проект. Он хотел даже доказывать свое авторство в суде, но отказался от этой идеи. К тому времени он был уже пенсионером и денег на ведение процентов не имел.