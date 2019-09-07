От лестницы до лестницы: в День города в Барнауле прошел забег в Нагорном парке

Забег, приуроченный ко Дню города, прошел в Барнауле утром 7 сентября на склонах Нагорного парка. Участники состязания стартовали от лестницы со стороны проспекта Социалистического, а финишировали у второй лестницы у набережной. Как прошли забеги, смотрите в фоторепортаже altapress. ru.

Забеги начались около 11 утра. Согласно официальной программе, бегать участники должны были до 14:00, но все закончилось еще до полудня.

День города в Барнауле в самом разгаре. Что происходит, можно посмотреть в трансляции altapress.ru.