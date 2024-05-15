Как барнаульцы в жару провели Родительский день — фоторепортаж altapress.ru

Накануне погода выдалась удачной, столбик термометра показывал +28 градусов. Тысячи барнаульцев посетили кладбища в Родительский день.
Считается, что именно спустя девять дней после Пасхи души умерших, которые скучают по своим родным, могут навестить их. В свою очередь, родственникам нужно показать, что они ждут усопших: подготовить угощения для поминания, привести в порядок могилы.
На Радоницу на кладбищах традиционно делают уборку: отмывают могильные плиты, кресты и столики, убирают опавшие листья и мусор.
В Барнауле рядом с кладбищем развернулась торговля искусственными цветами. Тут же появились попрошайки, по традиции они стоят с сумками и детьми и просят подаяния в виде конфет и печений для поминания.
На кладбище организовали подвоз воды на специальной технике — ее можно использовать для питья, мытья рук и памятников.
В целом горожане старались не предаваться унынию и активно заниматься делами — этого делать нельзя, чтобы не расстроить умерших родственников.
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