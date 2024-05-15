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Жизнь

Как барнаульцы в жару провели Родительский день — фоторепортаж altapress.ru

Радоница, или Родительский день — это день поминовения умерших, в который принято посещать кладбища и вспоминать своих близких. В этом году этот праздник выпал на 14 мая. Altapress.ru показывает, как его провели барнаульцы на Власихинском кладбище.

Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Накануне погода выдалась удачной, столбик термометра показывал +28 градусов. Тысячи барнаульцев посетили кладбища в Родительский день.

Считается, что именно спустя девять дней после Пасхи души умерших, которые скучают по своим родным, могут навестить их. В свою очередь, родственникам нужно показать, что они ждут усопших: подготовить угощения для поминания, привести в порядок могилы.

На Радоницу на кладбищах традиционно делают уборку: отмывают могильные плиты, кресты и столики, убирают опавшие листья и мусор.

В Барнауле рядом с кладбищем развернулась торговля искусственными цветами. Тут же появились попрошайки, по традиции они стоят с сумками и детьми и просят подаяния в виде конфет и печений для поминания.

Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Родительский день-2024. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

На кладбище организовали подвоз воды на специальной технике — ее можно использовать для питья, мытья рук и памятников.

В целом горожане старались не предаваться унынию и активно заниматься делами — этого делать нельзя, чтобы не расстроить умерших родственников.

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