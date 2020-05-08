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8 мая 11°C

Как Белоярская крепость стала пригородом Барнаула: история Новоалтайска

58 лет назад поселок Чесноковка стал городом Чесноковка, а потом его переименовали в Новоалтайск.

Вид города Новоалтайска.
Вид города Новоалтайска.
Дмитрий Лямзин.

История этого поселения начинается в XVIII веке с проникновением русского населения из европейской части России в Сибирь. В 1717 году отряд кузнецких казаков, который возглавлял Иван Максюков, основал Белоярскую крепость для защиты поселения от кочевников.

Постепенно крепость утратила свое значение, но выросшая рядом слобода дала начало развитию населенных пунктов, которые сегодня являются районами города.

8 мая 1942 года рабочий поселок Чесноковка преобразовали в город районного подчинения.

Состоял город Чесноковка из небольших сел — Чесноковка, Бажово и пристанционного поселка, где на площадях местного предприятия АлтДОЗ разместился эвакуированный осенью 1941 года с Украины (из Днепродзержинска) вагоностроительный завод им. газеты «Правда».

18 апреля 1962 года город Чесноковка переименован в Новоалтайск.

Сегодня он является городом-спутником Барнаула, промышленным центром и крупным железнодорожным узлом.

Анна Карпова

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