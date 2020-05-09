Фотофакты. Как проходил «Бессмертный полк» в Барнауле, когда к нему еще можно было присоединиться

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Барнауле в 2013 году. Тогда колонны Полка собрали 10 тысяч человек (по другим данным, более 12 тысяч).
В 2014 году на марш в Барнауле пришло еще больше людей, чем в прошлом — около 20 тысяч человек. Однако не только в столице региона поддержали акцию. В День Победы колонны «Бессмертного полка» прошли по центральным площадям всех городов и сел региона. Таким образом, в тот год акцию поддержали около 50 тысяч жителей края.
9 мая 2015 года, в 70-летие Победы, на шествии появилось много детишек, одетых в военную форму. Они шли в колонне, дарили ветеранам цветы, говоря при этом: «Спасибо вам, дедушка».
В тот же год Владимир Путин с портретом отца возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве. Первые лица края и Барнаула также приняли участие в региональном праздновании Дня Победы, однако они ограничились приветственными речами, а также оставили свои надписи на «Стене памяти». Губернатор Александр Карлин написал: «Победа за нами».
2016 год запомнился рекордным числом участников акции «Бессмертный полк» — к ней присоединились около 50 тысяч барнаульцев. Шествия прошли и в других городах и районах края. Всего в акции приняли участие порядка 110 тысяч жителей края.
Юбилейный — пятый — «Бессмертный полк» прошел в 2017 году. По официальным данным мэрии, в колонне с портретами своих воевавших родственников прошли около 62 тыс. человек. В следующем году эта цифра уменьшилась до 40 тыс.человек.
9 мая 2019 года на проспект Ленина вышли 48 тысяч барнаульцев с портретами родственников. Тогда к ним впервые присоединился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он прошел в полку вместе жителями города и пронес портрет дедушки и бабушки.
«Бессмертный полк» — 2020
Акция будет длится на протяжении всего дня, но без привычного шествия. Любой желающий может сфотографироваться с портретом родного солдата и опубликовать пост на своей странице в соцсетях с хэштегом #Бессмертныйполкдома. Барнаульцы также могут оставить геоточку — «Площадь Советов» или «Центральная площадь».
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