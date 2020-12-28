Как будет работать Почта России в Алтайском крае в Новый год

Отделения Почты России в Алтайском крае будут работать по измененному графику в новогодние каникулы, предупредили в краевом УФПС.

31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше, 1, 2 и 7 января будут выходными — в эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Об этом altapress.ru сообщал ранее.

3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.