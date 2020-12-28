Как будет работать Почта России в Алтайском крае в Новый год

31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше, 1, 2 и 7 января будут выходными — в эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.
Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. Об этом altapress.ru сообщал ранее.
3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.