Как будут отдыхать россияне в феврале, напомнил Роструд

Это произойдет в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу — 20 февраля.
Единственная в этом году рабочая «шестидневка» ожидает россиян с 15 по 20 февраля, сообщили в Роструде.
Зато следом пойдут сразу три выходных дня — с 21 по 23, а после — укороченная трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля, пишет «Росбалт».
Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель.
Четырехдневная рабочая неделя будет благодаря Международному женскому дню 8 марта. Столько же дней придется работать в первые две недели в мае — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
В начале лета также будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России (12 июня). Дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 14 июня.
В начале ноября будет еще одна трехдневная рабочая неделя благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября).
«Выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября», — отметили в Роструде.