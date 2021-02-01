Как будут отдыхать россияне в феврале, напомнил Роструд

В феврале россиян ждут одна шестидневная рабочая неделя и одна укороченная.

Это произойдет в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу — 20 февраля.

Единственная в этом году рабочая «шестидневка» ожидает россиян с 15 по 20 февраля, сообщили в Роструде.

Зато следом пойдут сразу три выходных дня — с 21 по 23, а после — укороченная трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля, пишет «Росбалт».

Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель.

Четырехдневная рабочая неделя будет благодаря Международному женскому дню 8 марта. Столько же дней придется работать в первые две недели в мае — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В начале лета также будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России (12 июня). Дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 14 июня.

В начале ноября будет еще одна трехдневная рабочая неделя благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября).