Россиян в 2021 году ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная

В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать в 2021 году на традиционных праздниках, сообщает РИА «Новости» .

Самая короткая трехдневная рабочая неделя ждет россиян из-за празднования 23 февраля — с 24 по 26 февраля.

«Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — пояснили в ведомстве.

Четырехдневная рабочая неделя будет благодаря Международному женскому дню 8 марта. Столько же дней придется работать в первые две недели в мае — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В начале лета также будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России (12 июня). Дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 14 июня.

В начале ноября будет еще одна трехдневная рабочая неделя благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября).

«Выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября», — отметили в Роструде.

Единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг (30 декабря).