Что мне май, что выходной. Как будут работать алтайские больницы в праздничные дни

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Поликлиники и узкопрофильные больницы

Поликлиники будут работать в штатном режиме с 6 по 8 мая. Также на протяжении всей недели врачи будут оказывать неотложную помощь.

В период праздников с 9 по 12 мая в медучреждениях будет принимать пациентов только дежурный врач-терапевт. При этом в эти дни будут работать контакт-центры всех поликлиник. Звонки принимаются с 08:00 до 18:00.