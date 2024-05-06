Что мне май, что выходной. Как будут работать алтайские больницы в праздничные дни

Поликлиники будут работать в штатном режиме с 6 по 8 мая. Также на протяжении всей недели врачи будут оказывать неотложную помощь.
В период праздников с 9 по 12 мая в медучреждениях будет принимать пациентов только дежурный врач-терапевт. При этом в эти дни будут работать контакт-центры всех поликлиник. Звонки принимаются с 08:00 до 18:00.
Остальные медучреждения, которые не оказывают экстренную медицинскую помощь, в праздничные выходные работать не будут. Это касается узкопрофильных больниц и консультативно-диагностических поликлиник.
Попасть к ним можно в будние дни, 6, 7 и 8 мая.
Продолжат свою работу стационары, независимо от будних и выходных дней. Пациентам, проходящих лечение, обеспечат необходимый уход.
Не приостановят на время праздников свою работу и травмпункты. Врачи продолжат оказывать помощь людям на майских выходных в круглосуточном режиме.
Женские консультации будут работать в будние дни с 6 по 8 мая, а также один день на выходных — 11 мая. Пациенток примут с 8:00 до 15:00.
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