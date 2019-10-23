Как дешево, быстро и красиво украсить дом к Хэллоуину 2019

Хэллоуин 2019 наступит в ночь с 31 октября на 1 ноября. В праздник принято надевать страшные костюмы, покупать сладости для детей и украшать дома. Как украсить комнату на Хэллоуин и сделать это максимально бюджетно — в материале altapress.ru.

Заставить светиться

Один из самых эффектных и при этом несложных способов украсить любое помещение к празднику — повесить светодиодную гирлянду. Они бывают обычными или тематическими (например, в виде цепочки из летучих мышей).

Повесить украшения

Хорошо создают праздничную атмосферу гирлянды из фонариков. А еще — воздушные шарики.

Создать уют

Еще один способ создать в доме сказочную атмосферу — зажечь фонарики. Это могут быть как электрические устройства, так и фонари со свечками внутри. Главное -— помнить о мерах безопасности и не оставлять открытый огонь без присмотра.

Хэллоуин СС0

Прилепить привидения

Чтобы украсить комнату к Хэллоуину, можно использовать интерьерные наклейки. Они могут быть маленького и большого размера, светящиеся и обычные, предназначенные для окон или стен — в общем, самые разные. И на любой достаток.

Подобрать посуду

Тематические кружки, бокалы, одноразовые стаканы и даже яркие салфетки — эти вещи на праздничном столе заставят вечеринку играть новыми красками и удивят гостей.