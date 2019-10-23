Как дешево, быстро и красиво украсить дом к Хэллоуину 2019

Заставить светиться
Один из самых эффектных и при этом несложных способов украсить любое помещение к празднику — повесить светодиодную гирлянду. Они бывают обычными или тематическими (например, в виде цепочки из летучих мышей).
Повесить украшения
Хорошо создают праздничную атмосферу гирлянды из фонариков. А еще — воздушные шарики.
Создать уют
Еще один способ создать в доме сказочную атмосферу — зажечь фонарики. Это могут быть как электрические устройства, так и фонари со свечками внутри. Главное -— помнить о мерах безопасности и не оставлять открытый огонь без присмотра.
Прилепить привидения
Чтобы украсить комнату к Хэллоуину, можно использовать интерьерные наклейки. Они могут быть маленького и большого размера, светящиеся и обычные, предназначенные для окон или стен — в общем, самые разные. И на любой достаток.
Подобрать посуду
Тематические кружки, бокалы, одноразовые стаканы и даже яркие салфетки — эти вещи на праздничном столе заставят вечеринку играть новыми красками и удивят гостей.