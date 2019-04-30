Как фильм-катастрофа: гигантская пыльная буря нагрыла район Поднебесной

Город накрыла огромная пыльная буря.
The storm is coming! Huge dust storm sweeps through Manzhouli, N China's Inner Mongolia Autonomous Region pic.twitter.com/LW9exLiY56— People's Daily, China (@PDChina) 29 апреля 2019 г.
Гигантская серая стена быстро надвигалась на жилые районы и выглядела, как предвестник конца света, пишет mail.ru.
В это же время в небе над Барнаулом разразилась мощная апрельская гроза.
Ворот над Барнаулом
23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.