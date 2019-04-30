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Жизнь

Как фильм-катастрофа: гигантская пыльная буря нагрыла район Поднебесной

Кадры, достойные фильма-катастрофы, 29 апреля снял местный житель в Маньчжурии, автономном районе Внутренняя Монголия в Северном Китае.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
instagram.com/denis_vladimirovich22

Город накрыла огромная пыльная буря.

Гигантская серая стена быстро надвигалась на жилые районы и выглядела, как предвестник конца света, пишет mail.ru.

В это же время в небе над Барнаулом разразилась мощная апрельская гроза.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

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