Как фильм-катастрофа: гигантская пыльная буря нагрыла район Поднебесной

Кадры, достойные фильма-катастрофы, 29 апреля снял местный житель в Маньчжурии, автономном районе Внутренняя Монголия в Северном Китае.

Город накрыла огромная пыльная буря.

The storm is coming! Huge dust storm sweeps through Manzhouli, N China's Inner Mongolia Autonomous Region pic.twitter.com/LW9exLiY56 — People's Daily, China (@PDChina) 29 апреля 2019 г.

Гигантская серая стена быстро надвигалась на жилые районы и выглядела, как предвестник конца света, пишет mail.ru.

В это же время в небе над Барнаулом разразилась мощная апрельская гроза.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.