Как гости «Ах!Феста» спасались от знойной жары в прудах и объедались белорусской бужениной — вкуснейший фоторепортаж altapress.ru

Первый день гастрономического фестиваля «Ах!Фест» прошел 29 июня в селе Алтайском. От жары спасались всем подряд: холодными пихтовыми лимонадами, мороженым, окрошкой, ледяной водой. Два искусственных озера на территории «Алтайского холмогорья» едва не вышли из берегов из-за наплыва разгоряченных и сытых гостей. Как корреспонденты altapress.ru чуть не превратились в очередное горячее блюдо фестиваля — смотрите в фоторепортаже.

«Ах!Фест» в 2024 году.

Первым делом мы отправились дегустировать бесплатную еду. В прошлом году гостей фестиваля угощали сырными вафлями, в этом — вкуснейшими сендвичами.

«Ах!Фест» в 2024 году. Кристина Тарасова «Ах!Фест» в 2024 году. Кристина Тарасова

Кстати, бесконечно смотреть можно на три вещи. Как горит огонь, течет вода и как белорусы нарезают вкуснейшую буженину.

На фестивале готовили монгольские, казахские, белорусские и, конечно, русские блюда. Изюминка — везде добавляли алтайские травы и грибы.

Людям, которым пришлось в такую жару нарядиться в костюмы гречки и ленивца — отдельное уважение.

«Ах!Фест» в 2024 году. Кристина Тарасова

Окунуться в атмосферу фестиваля можно в этом видео.

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