Как избавиться от всех бед на Куприяну и Устинью: приметы и традиции

Традиции Куприяна и Устиньи
В этот день на Руси было принято молиться, чтобы очиститься от наваждений и избавиться от злых духов. Мужчины молились Куприяну, а женщины — Устинье.
Также некоторые обращались к знахарям, чтобы те помогли снять порчу. Считалось, что колдуны особенно сильны в этот день и могут проклясть человека.
Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой.
Что нельзя делать 15 октября
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Нельзя грешить и пренебрегать молитвами.
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Запрещено употреблять алкоголь — иначе придут бесы.
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Не стоит оставлять ребенка одного — а то нечистая сила его сильно напугает.
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Не рекомендуется впускать незнакомцев и бродячих животных — они могут принести в дом болезни и беды.
Приметы Куприянова дня
- Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
- Холодный ветер и сильный дождь — к суровой зиме.
- Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.
- Ветра нет в полдень — ночью мороз ударит.
- Курицы нахохлились — жди похолодания.
- Скот из поля домой сам вернулся — к морозу.