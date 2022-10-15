Как избавиться от всех бед на Куприяну и Устинью: приметы и традиции

15 октября отмечают народный праздник Куприяна и Устиньи. По народным верованиям, Куприян и Устинья спасают от нечистой силы, злых духов, чар и наваждений. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Куприяна и Устиньи

В этот день на Руси было принято молиться, чтобы очиститься от наваждений и избавиться от злых духов. Мужчины молились Куприяну, а женщины — Устинье.

Также некоторые обращались к знахарям, чтобы те помогли снять порчу. Считалось, что колдуны особенно сильны в этот день и могут проклясть человека.

Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя грешить и пренебрегать молитвами.

Запрещено употреблять алкоголь — иначе придут бесы.

Не стоит оставлять ребенка одного — а то нечистая сила его сильно напугает.

Не рекомендуется впускать незнакомцев и бродячих животных — они могут принести в дом болезни и беды.

Религия , Библия. СС0

Приметы Куприянова дня