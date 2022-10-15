15 октября
﻿
Жизнь

Как избавиться от всех бед на Куприяну и Устинью: приметы и традиции

15 октября отмечают народный праздник Куприяна и Устиньи. По народным верованиям, Куприян и Устинья спасают от нечистой силы, злых духов, чар и наваждений. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

Традиции Куприяна и Устиньи

В этот день на Руси было принято молиться, чтобы очиститься от наваждений и избавиться от злых духов. Мужчины молились Куприяну, а женщины — Устинье.

Также некоторые обращались к знахарям, чтобы те помогли снять порчу. Считалось, что колдуны особенно сильны в этот день и могут проклясть человека.

Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой.

Что нельзя делать 15 октября

  • Нельзя грешить и пренебрегать молитвами.

  • Запрещено употреблять алкоголь — иначе придут бесы.

  • Не стоит оставлять ребенка одного — а то нечистая сила его сильно напугает.

  • Не рекомендуется впускать незнакомцев и бродячих животных — они могут принести в дом болезни и беды.

Религия, Библия.
Религия, Библия.
СС0

Приметы Куприянова дня

  • Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
  • Холодный ветер и сильный дождь — к суровой зиме.
  • Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.
  • Ветра нет в полдень — ночью мороз ударит.
  • Курицы нахохлились — жди похолодания.
  • Скот из поля домой сам вернулся — к морозу.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость