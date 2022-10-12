12 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На что обратить внимание в День Феофана: народные приметы и традиции

12 октября был отмечен в народном календаре как День Феофана Милостивого. Православная церковь чтит память преподобного Феофана Милостивого, который был очень добр и милосерден к бедгым людям. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Традиции Феофана Милостивого

12 октября часто бывает непогода, день становится пасмурным и серым. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».

Лишь звезды могли прогнать ненастье. От них ждали благоприятных знаменований.

Также этот день считался удачным для охотников. Они шли в лес и искали именинного зайца. А после подавали добычу на стол, устраивали застолье и делились охотничьими байками.

Что нельзя делать 12 октября

  • Охотникам стоит сторониться женщин — иначе охота будет неудачной.
  • Нельзя проходить мимо нуждающегося — а то можно навлечь на себя большие беды.
  • Не нужно поднимать деньги с земли — удачи от них не будет.
  • Не рекомендуется начинать романтические отношения, ходить на свидания.
  • Запрещено злиться и проявлять агрессию.

Приметы Феофана Милостивого

  • Если небо звездное, то осень сухой будет, а следующий год — урожайным.
  • Появление в лесу поздних грибов — к затяжной осени.
  • Если днем ветер усиливается, а к вечеру слабеет, погода будет ясной.
  • Дуб и береза полностью сбросили листья — к теплой зиме.
  • Ветер дует с севера — зима будет затяжной.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость