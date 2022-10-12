На что обратить внимание в День Феофана: народные приметы и традиции

Традиции Феофана Милостивого
12 октября часто бывает непогода, день становится пасмурным и серым. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».
Лишь звезды могли прогнать ненастье. От них ждали благоприятных знаменований.
Также этот день считался удачным для охотников. Они шли в лес и искали именинного зайца. А после подавали добычу на стол, устраивали застолье и делились охотничьими байками.
Что нельзя делать 12 октября
- Охотникам стоит сторониться женщин — иначе охота будет неудачной.
- Нельзя проходить мимо нуждающегося — а то можно навлечь на себя большие беды.
- Не нужно поднимать деньги с земли — удачи от них не будет.
- Не рекомендуется начинать романтические отношения, ходить на свидания.
- Запрещено злиться и проявлять агрессию.
Приметы Феофана Милостивого
- Если небо звездное, то осень сухой будет, а следующий год — урожайным.
- Появление в лесу поздних грибов — к затяжной осени.
- Если днем ветер усиливается, а к вечеру слабеет, погода будет ясной.
- Дуб и береза полностью сбросили листья — к теплой зиме.
- Ветер дует с севера — зима будет затяжной.