На что обратить внимание в День Феофана: народные приметы и традиции

12 октября был отмечен в народном календаре как День Феофана Милостивого. Православная церковь чтит память преподобного Феофана Милостивого, который был очень добр и милосерден к бедгым людям. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Феофана Милостивого

12 октября часто бывает непогода, день становится пасмурным и серым. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».

Лишь звезды могли прогнать ненастье. От них ждали благоприятных знаменований.

Также этот день считался удачным для охотников. Они шли в лес и искали именинного зайца. А после подавали добычу на стол, устраивали застолье и делились охотничьими байками.

Что нельзя делать 12 октября

Охотникам стоит сторониться женщин — иначе охота будет неудачной.

Нельзя проходить мимо нуждающегося — а то можно навлечь на себя большие беды.

Не нужно поднимать деньги с земли — удачи от них не будет.

Не рекомендуется начинать романтические отношения , ходить на свидания.

ходить на свидания. Запрещено злиться и проявлять агрессию.

Приметы Феофана Милостивого