13 апреля
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Жизнь

Как кипит жизнь на алтайских солонцах, показали в биосферном заповеднике

Алтайский биосферный заповедник ведет наблюдения за искусственными и природными солонцами. На них вовсю кипит жизнь. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Гости алтайского солонца
Гости алтайского солонца
Фото: Юрий Калинкин

Солонец — это тип почв, для которого характерно большое количество натрия в почвенном поглощающем комплексе иллювиального горизонта.

Минеральные вещества, содержащиеся в почве, необходимы для копытных: лосей, оленей, маралов. Помимо них солонец посещают и другие животные, например, медведи с малышами, волки и редкий гость — кабан.

Перемещения животных фиксируют с помощью фотоловушек.

«По полученным кадрам можно проследить целые истории отношений между разными видами животных», — делятся исследователи.

Ранее косолапых и их следы на территории Алтая заметили Сайлюгемского национального парка и Алтайского биосферного заповедника.

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