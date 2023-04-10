10 апреля
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Жизнь

Кошечка отправилась на поиски хозяина на автобусе в микрорайоне Затон

Пассажиры автобуса, ехавшего в микрорайон Затон, заметили в салоне маленькую кошечку. Она искала себе новых хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Кошечка отправилась на поиски хозяина на автобусе в микрорайоне Затон
Кошечка отправилась на поиски хозяина на автобусе в микрорайоне Затон
В курсе 22

Маленькая трехцветная кошечка, как и все пассажиры, послушно ехала в кресле. Очевидцы заметили, что мурлыка с интересом исследовала людей в автобусе, словно искала среди них своего хозяина.

После трехцветная пассажирка осмелилась подойти к другим людям.

Очевидцы в комментариях сообщают, что кошечку забрали в дом неравнодушные пассажиры.

«Мы забрали котейку. Действительно игривая, хорошая, быстро обосновалась и нашла лежанку себе», — сообщают новые хозяева.

Ранее семья из Новосибирска отправилась на отдых в Таиланд вместе со своим питомцем — чихуа-хуа. А вот обратно собаку уже не пустили. Владельцы не могут воссоединиться с собакой уже две недели.

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