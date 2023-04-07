Семья из Новосибирска отправилась на отдых в Таиланд вместе со своим питомцем — чихуа-хуа. А вот обратно собаку уже не пустили. Владельцы не могут воссоединиться с собакой уже две недели. Об этом сообщает ngs.ru.

Владельцы заявляют, что по прилете в аэропорт Бангкока им ничего не сказали про животное. Они спокойно отдыхали в Таиланде.

За три дня до вылета на родину хозяева отправили документы в авиакомпанию «Аэрофлот». По их словам, им сообщили, что все в порядке. Однако на регистрации выяснилось, что не хватает справки на выезд животного.

Семье пришлось оставить своего восьмилетнего чихуа-хуа Пантелея и улететь без него. Собаку оставили пассажирке, та в свою очередь передала его сотруднице авиакомпании.

Сотрудница отдала собаку своей подруге, потом пес оказался у знакомой семьи, а сейчас его едет вызволять другой человек. Все это время семья собирает документы.

В «Аэрофлоте» заявляют, что хозяев заранее проинформировали об отсутствии необходимых документов для перевозки собаки. По их словам, по прибытии в Бангкок владельцы также не прошли ветеринарный контроль животного и не оплатили ввозную пошлину.

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