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Жизнь

Как кошки, только больше. Алтайский заповедник показал, как барсы играются в снежной долине

Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай смонтировали забавное видео с игрищами снежных барсов. Оказалось, что этим большим животным известны простые кошачьи радости.

Снежные барсы на Алтае.
Снежные барсы на Алтае.
instagram.com/saylyugemskiy_park

Игрались барсы останками собственного «преступления» — ремнями-фиксаторами с разбитых ловушек-видеорегистраторов.

«На Северо-Чуйском хребте камера зафиксировала одновременно два примечательных факта: во-первых, ирбисы присоединились к медвежье-росомахинской вандальной группировке — пятнистые сорвали и сломали две фотоловушки. Во-вторых, последняя уцелевшая камера сняла, как проходящие мимо снежные барсы развлекались с останками пострадавших регистраторов», — рассказали сотрудники парка.

Они также подметили, что лентой поигрались как взрослые особи, так и барсята. Что интересно — никто не унес ремень с участка, им играются только на одном «пятачке».

«Может у ирбисов здесь образовалась игровая площадка?», — размышляют ученые и подумывают подкинуть большим кошкам на мониторинговую точку другие игрушки.

Но есть из парка и грустные новости. Недавно оперативная группа Сайлюгемского национального парка задержала группу охотников из пяти человек, промышлявших в урочище Бартулдак.

При них была обнаружена туша добытого сибирского горного козла, огнестрельное оружие и боеприпасы. Двое задержанных — москвичи, их сопровождали двое горноалтайцев и житель села Джазатор.

Заведено уголовное дело, ущерб оценен в 400 тыс. рублей.

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