«Как люди»: две гориллы во весь рост сфотографировались со спасшим их рейнджером

Этих горилл, когда они были еще совсем маленькими, спасли люди, сообщает Би-би-си. Браконьеры убили их родителей в 2007 году. Так как с раннего детства приматы росли среди людей, они научились им подражать. Например, они иногда встают на задние лапы и позируют для фото.
В «Вирунге» проживает самая большая популяция горных горилл, которых в природе осталось не более тысячи, пишет Esquire. Автор фото — Матье Шамаву — выложил снимок в своем Facebook.
Рейнджеры
Работа рейнджера ― это не только веселые селфи. Национальный парк «Вирунга» стал центром ожесточенного противостояния рейнджеров с горнодобывающими компаниями, заинтересованными в природных ресурсах района, и местными боевиками, которые убивают животных ради развлечения или для еды, пишет mail.ru. В 2018 году в «Вирунге» было убито пять рейнджеров, а с 1996 года ― более 130.