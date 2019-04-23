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Жизнь

«Как люди»: две гориллы во весь рост сфотографировались со спасшим их рейнджером

В национальном парке «Вирунга» Республики Конго горные гориллы попали на селфи одного из местных рейнджеров, который защищает парк от браконьеров.

Горилла.
Горилла.
wildfrontier.ru

Этих горилл, когда они были еще совсем маленькими, спасли люди, сообщает Би-би-си. Браконьеры убили их родителей в 2007 году. Так как с раннего детства приматы росли среди людей, они научились им подражать. Например, они иногда встают на задние лапы и позируют для фото.

В «Вирунге» проживает самая большая популяция горных горилл, которых в природе осталось не более тысячи, пишет Esquire. Автор фото — Матье Шамаву — выложил снимок в своем Facebook.

Рейнджеры

Работа рейнджера ― это не только веселые селфи. Национальный парк «Вирунга» стал центром ожесточенного противостояния рейнджеров с горнодобывающими компаниями, заинтересованными в природных ресурсах района, и местными боевиками, которые убивают животных ради развлечения или для еды, пишет mail.ru. В 2018 году в «Вирунге» было убито пять рейнджеров, а с 1996 года ― более 130.

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