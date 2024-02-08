Как матери-одиночке из Волчихи помогли пройти обследование

Медицина на селе по-прежнему доступна с трудом. Взять хотя бы ситуацию жительницы села Волчиха. Многодетная мать не могла пройти дуплексное обследование более полугода в диагностическом центре Рубцовска.

По сообщению пресс-службы алтайских социалистов, помочь попасть к врачу — а проблемы со здоровьем у женщины серьезные — она попросила депутата Госдумы Александра Терентьева.

Из обращения: Жду очередь на дуплекс уже более полугода. Нога чернеет. Не могу ходить, поднимать тяжелое. Один талон в месяц на человека в диагностический центр Рубцовска. В Барнаул ехать не на что. Дочек воспитываю одна.

Минздрав Алтайского края оперативно отреагировал на депутатский запрос. Чиновники включились в непростую ситуацию женщины. И в конце января в районной больнице ей выдали талон на 8 февраля в медучреждение Барнаула. Органы соцзащиты готовы возместить транспортные расходы на проезд до краевой столицы в размере 5 тыс. рублей после предоставления чеков.

Многодетная мать выразила огромную благодарность Александру Терентьеву и сотрудникам его приемной за то, что вникли в ее ситуацию и помогли решить проблему с практически "недвижимой" очередью на обследование. Сегодня, 8 февраля жительница села Волчиха пройдет в Барнауле медицинское обследование.

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