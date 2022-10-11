Как мобилизованным получить выплаты от государства, рассказала юрист

Мобилизованные россияне смогут оформить кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки, рассказала агентству «Прайм» руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко.

«Все мобилизованные и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года)», — объяснила Боженко.

Чтобы получить право на отсрочку, заемщик должен обратиться к кредитору в течение действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года.

Кредитные каникулы предоставят на весь срок службы, а также на 30 дней — после нее.

Если заемщик находился в медучреждении с заболеванием или ранением, полученным в ходе СВО, то льготный период продлевают.

В случае гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для военнослужащего и членов его семьи.

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