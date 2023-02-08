Наблюдать за землетрясениями можно не выходя из дома — с помощью открытых источников, которые собирают данные со спутников. Altapress.ru и сервис Mail.ru Hi-Tech сделали подборку онлайн-сервисов.

UNOSAT

Служба UNOSAT работает с 2001 года. У нее нет собственной системы спутников, поэтому ей разрешено собирать данные систем государств-членов ООН и различных частных компаний.

UNOSAT активируют только в случае чрезвычайных ситуация и катастроф. Служба очень помогает поисково-спасательных работах. После мощного землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии она снова стала доступна.

Все сведения о происшествии собраны на веб-сайте. Она отображает геофизические данные, проанализированные в сейсмологических центрах. Звездами и кругами обозначены эпицентры толчков, цветом — их масштабы и сила.

Earthquake Track

Также можно самостоятельно следить за землетрясениями и другими стихийными бедствиями — с помощью сервиса Earthquake Track. Есть версия на русском языке.

Веб-сайт показывает места, в которых были зафиксированы толчки, а также их магнитуду, время и глубину.

В отдельной колонке предоставлен список эпицентров мощных землетрясений.

Карты Earthquake Track Earthquake Track Карты Earthquake Track Earthquake Track

USGS Earthquake Hazards Program

Этот сервис работает по тому же принципу, что и Earthquake Track. Он на английском языке, и к нему чаще обращаются иностранные источники.

Карты USGS Earthquake Hazards Program USGS Earthquake Hazards Program Карты USGS Earthquake Hazards Program USGS Earthquake Hazards Program Карты USGS Earthquake Hazards Program USGS Earthquake Hazards Program

Ранее космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения.

Роскосмос задействовал все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли.

Также в мониторинге принимают участие средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.