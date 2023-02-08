UNOSAT
Служба UNOSAT работает с 2001 года. У нее нет собственной системы спутников, поэтому ей разрешено собирать данные систем государств-членов ООН и различных частных компаний.
UNOSAT активируют только в случае чрезвычайных ситуация и катастроф. Служба очень помогает поисково-спасательных работах. После мощного землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии она снова стала доступна.
Все сведения о происшествии собраны на веб-сайте. Она отображает геофизические данные, проанализированные в сейсмологических центрах. Звездами и кругами обозначены эпицентры толчков, цветом — их масштабы и сила.
Earthquake Track
Также можно самостоятельно следить за землетрясениями и другими стихийными бедствиями — с помощью сервиса Earthquake Track. Есть версия на русском языке.
Веб-сайт показывает места, в которых были зафиксированы толчки, а также их магнитуду, время и глубину.
В отдельной колонке предоставлен список эпицентров мощных землетрясений.
USGS Earthquake Hazards Program
Этот сервис работает по тому же принципу, что и Earthquake Track. Он на английском языке, и к нему чаще обращаются иностранные источники.
Ранее космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения.
Роскосмос задействовал все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли.
Также в мониторинге принимают участие средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.
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