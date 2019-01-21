Как можно отдохнуть за счет работодателя?

Александр из Барнаула обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «Могу ли я поехать с семьей на отдых в Турцию, Крым или Украину за счет работодателя? Государство компенсирует эти затраты?» Разбираемся, кто может претендовать на такие поощрения, что для этого нужно сделать, и почему это может быть выгодно не только работнику.

Как сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, с 1 января 2019 года государство будет поощрять работодателей, которые обеспечивают своих сотрудников путевками на курорты и санаторное лечение на территории РФ. Эти траты уменьшат налог на прибыль, так как их теперь можно включать в расходы на оплату труда. Соответствующие изменения внесли в ст. 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ.

Кто сможет претендовать на оплату отдыха за счет работодателя?

Работодатель может оплатить отдых (и получить за это налоговую выгоду) не только сотрудникам, но и членам их семей. А именно:

супругам и родителям;

детям ( в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет;

в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет; подопечным в возрасте до 18 лет;

детям ( в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет , обучающимся очно;

в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет обучающимся очно; бывшим подопечным ( после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет , обучающимся очно.

Отдых в Яровом. Евгения Родочинская

Какие затраты на отдых может компенсировать работодатель?

В список разрешенных трат на отдых за счет работодателя входят:

перевозка туриста по территории РФ воздушным , водным , автомобильным и ( или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре маршруту;

водным автомобильным и или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре маршруту; проживания туриста в местах размещения , санаторно-курортного лечения и отдыха , расположенных на территории РФ , включая услуги питания , если их предоставляют в комплексе с проживанием;

санаторно-курортного лечения и отдыха расположенных на территории РФ включая услуги питания если их предоставляют в комплексе с проживанием; услуги по санаторно-курортному обслуживанию;

экскурсионные услуги.

На какую сумму компенсации на отдых может рассчитывать работник?

Работодатель может компенсировать не более 50 тысяч рублей фактических расходов на отдых на каждого из отдыхающих (работника и членов его семьи) в совокупности за налоговый период.

На отдыхе в Завьялово. Пляж на озере Кормовище. altapress.ru

Что нужно сделать , чтобы оплатить отдых работнику с выгодой?

Работодатель сможет оплатить отдых сотруднику с налоговой выгодой, если заключит договор с туроператором или турагентом. Затем он должен внести соответствующие изменения в коллективные или трудовые договоры со своими работниками.

Работодатель вправе решать, вносить такие компенсации в коллективный договор или нет. То есть это не обязанность, а право.

Сколько денег работодатель может тратить на отдых сотрудников?

Общая стоимость услуг по организации отдыха работников вместе со взносами по договорам добровольного медицинского страхования и расходами на оказание медицинских услуг не могут превышать 6% от суммы расходов на оплату труда. Именно такой объем средств, согласно вступившим в силу поправкам, не облагается налогами.