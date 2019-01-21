Как можно отдохнуть за счет работодателя?

Как сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, с 1 января 2019 года государство будет поощрять работодателей, которые обеспечивают своих сотрудников путевками на курорты и санаторное лечение на территории РФ. Эти траты уменьшат налог на прибыль, так как их теперь можно включать в расходы на оплату труда. Соответствующие изменения внесли в ст. 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ.
Кто сможет претендовать на оплату отдыха за счет работодателя?
Работодатель может оплатить отдых (и получить за это налоговую выгоду) не только сотрудникам, но и членам их семей. А именно:
- супругам и родителям;
- детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет;
- подопечным в возрасте до 18 лет;
- детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся очно;
- бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающимся очно.
Какие затраты на отдых может компенсировать работодатель?
В список разрешенных трат на отдых за счет работодателя входят:
- перевозка туриста по территории РФ воздушным, водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре маршруту;
- проживания туриста в местах размещения, санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенных на территории РФ, включая услуги питания, если их предоставляют в комплексе с проживанием;
- услуги по санаторно-курортному обслуживанию;
- экскурсионные услуги.
На какую сумму компенсации на отдых может рассчитывать работник?
Работодатель может компенсировать не более 50 тысяч рублей фактических расходов на отдых на каждого из отдыхающих (работника и членов его семьи) в совокупности за налоговый период.
Что нужно сделать, чтобы оплатить отдых работнику с выгодой?
Работодатель сможет оплатить отдых сотруднику с налоговой выгодой, если заключит договор с туроператором или турагентом. Затем он должен внести соответствующие изменения в коллективные или трудовые договоры со своими работниками.
Работодатель вправе решать, вносить такие компенсации в коллективный договор или нет. То есть это не обязанность, а право.
Сколько денег работодатель может тратить на отдых сотрудников?
Общая стоимость услуг по организации отдыха работников вместе со взносами по договорам добровольного медицинского страхования и расходами на оказание медицинских услуг не могут превышать 6% от суммы расходов на оплату труда. Именно такой объем средств, согласно вступившим в силу поправкам, не облагается налогами.
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