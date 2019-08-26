Как на Алтае подростков втягивают в наркосбыт и как ловят «закладчиков»

В августе краевой следком завершил крупное дело закладчиков наркотиков. Из 13 обвиняемых в деле пятеро — подростки. Судьба обвиняемых по большей части понятна: условных сроков за сбыт наркотиков не дают, даже если закладчику нет 18. Подростков втягивают, убеждая: «Тебе ничего будет, ты же несовершеннолетний». Однако ответственность наступает с 16-летнего возраста, и условных сроков за сбыт наркотиков не получает никто. Как втягивают в это подростков и какие сроки они получают, разбирался altapress.ru.

Поймать дилера

Два года назад журналисты сайта Balnaul. fm исследовали, трудно ли стать закладчиком наркотиков в Барнауле. Оказалось, не просто, а слишком просто. Не нужно углубляться в даркнет. Дилеры бойко набирают «персонал» через Telegram.

«Покупатель и продавец не видят друг друга. Оформление сделки идет с помощью бота. Как только дилер получает деньги, покупателю высылается инструкция по поиску своего заказа. Поймать продавца за руку при таких сделках невозможно», — рассказали журналисты.

Под ник-неймом «Аид»

С того времени, похоже, мало что изменилось. Набираешь в поисковой строке Яндекса слова «закладчики-Барнаул». Поисковик тут же выдает страничку действующего «магазина».

На главной странице встречает чат-бот. Он всегда готов ответить на вопросы и порешать проблемы. «Убойно», «ровно» — так отзываются об этой «лавочке» то ли ее клиенты, то ли сами дилеры.

В марте 2019 года Центрального райсуд Барнаула осудил на 5,5 лет колонии молодую женщину-закладчицу. Сбытом «синтетики» она занималась через такой вот магазин. Его оператор под ник-неймом «Аид» сообщал ей адрес тайника с мелкооптовой партией. Она ее забирала, раскладывала пакетики по новым потайным местам и передавала оператору координаты.

Полиция , наручники. СС0

Ловля на первой закладке

Для тех, кто поймался на эту легкость и обещание больших заработков, все заканчивается быстро: как правило, через один-два месяца закладчика ловят и возбуждают угольное дело. Женщину, которая действовала через «Аида», поймали на третьей закладке.

Но бывает, что забирают и с первой. Как раз такой пример приводит Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя краевого СУ СКР по взаимодействию со СМИ. Заработать на распространении решил девятиклассник из Новоалтайска с младшим товарищем (ему еще не было 16 лет). Парнишки получили 11 граммов наркотического вещества, разложили в 20 пакетиков, разнесли… И тут же были задержаны.

«В школе девятиклассника характеризовали очень положительно, он всегда помогал родителям. И, наверное, решил помочь им и финансово», — сказала Рязанцева.

Переписка человека , ищущего работу , с наркосбытчиком.

Полиция вместо знакомого

Правоохранительные органы секреты своей оперативности не раскрывают. Известно, что в ряде случаев сбытчиков вылавливают в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

К примеру, в мае 2019 года Индустриальный райсуд Барнаула осудил молодую маму троих детишек. Она не была закладчицей, а решила подзаработать на единичных продажах. Из текста приговора отчетливо видно, как ее поймали.

Пакетики «синтетики» она трижды «толкнула» знакомому. Тот каждый раз брал свертки с веществом розового цвета… И сразу же относил их в полицию — это было оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». На третий раз вместо знакомого в дом с обыском заявилась полиция… Суд дал ей 4 года и 3 месяца колонии, но отсрочил исполнение до исполнения младшему ребенку 14 лет.

Похожая история случилась и с жителем Шипуново: он сбыл за 500 рублей наркотическое средство, покупатель тут же стал его в «органы». Скоро домой к нему пришли правоохранители, которые обнаружили там коноплю и гашиш. В апреле мужчину осудили на 4 года 3 месяца.

Условных сроков не дают

Но взрослые сбытчики могут заработать и 12 лет, и даже больше — до 20, поясняют в следственном комитете. Большими деньгами привлекают к этому делу и подростков. Но как только им исполнится 16, они вместо большие денег получают сроки.

«Заманивают несовершеннолетних тем, что говорят — ну, что тебе будет? Ты же несовершеннолетний», — рассказывает Константин Мальцев, и.о. руководителя СУ СКР по краю.

В Барнауле осудили закладчика наркотиков. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Между тем и несовершеннолетние сбытчики старше 16 лет получают вполне реальные сроки: 3−4 года (в случае квалификации преступления как покушение на сбыт) или больше (сбыт).

«Учащийся 9 класса из Новоалтайска приговорен к 3,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказала Людмила Рязанцева.

В августе 2019-го краевой следком завершил расследование крупного дела закладчиков, распространявших зелье в трех городах региона. Из 13 обвиняемых пятеро — подростки. Судьба их уже сегодня, до суда, более-менее понятна.

«Условных сроков по делам о сбыте наркотических веществ нет», — пояснили в следкоме.

Расходный материал

Тех, кто в самом низу, «на земле», распространяют дурь среди наркоманов, видимо, не случайно сбытчики называют «расходным материалом». Потому что их, в основном, и ловят.

К примеру, в деле жительницы Барнаула, получившей 5,5 лет, все команды отдавал «капитан Никто» — в приговоре этого человека называют неустановленным лицом. Именно он разложил оптовую партию свертков, которую женщина нашла и разложила по тайникам. И он так и остался неустановленным. Иногда такого оптовика поймать все же удается.

В Новосибирске задержали банду наркоторговцев , главарь которой был родом из Банаула. 54.мвд.рф

«От закладчиков мы доходим, как правило, до второго уровня. А до завода, где производится наркотическое средство, этих уровней очень много», — объяснил Артем Россоха, руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по краю.

Латентность и конспирация в таких делах весьма высокая, переговоры ведут через Интернет и мессенджеры на условиях полной анонимности, в сеть заходят через анонимайзеры.

«Закладчикам становится известно местонахождение тайника только после того, как лицо, которое там оставило наркотическое вещество, ушло. И его ловить уже поздно. Следов они оставляют минимальное количество и постоянно обновляют инструкции для сбытчиков», — продолжил Россоха.

С начала 2019 года краевой СУСК направил в суд 18 уголовных дел с участием несовершеннолетних. Семь из них касаются закладчиков. Дел, в которых участвуют взрослые сбытчики, конечно, намного больше.