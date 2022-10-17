17 октября
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Жизнь

Как не накликать беду в Ерофеев день: приметы и традиции

17 октября наши предки прозвали Ерофеевым днем или Лешегоном. Православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, которого обратил в веру апостол Павел. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

В лесу. Осень.
В лесу. Осень.
СС0

Традиции Ерофеева дня

17 октября ассоциировалась в народе с наступлением холодов и буйством нечисти. Дни становились короче и морознее, деревья скидывали последние желтые листья. В народе по этому поводу говорили: «С Ерофея зима шубу надевает».

Также люди верили, что в этот день лешие перестают бродить по лесу и окончательно проваливаются под землю. Уходить они очень не хотели и от досады начинали ломать деревья, вырывать с корнем кусты и громко выть.

Чтобы задобрить хозяина леса, нужно на пень положить кусок хлеба с солью.

Осень. Мужчина в лесу.
Осень. Мужчина в лесу.
СС0

Что нельзя делать 17 октября

  • Ни в коем случае нельзя выходить в лес — можно попасть под горячую руку лешего.
  • Женщинам нельзя выходить из дома одним и разговаривать с незнакомцами — иначе на них навлечет беду нечистая сила.
  • Нельзя обижать все живое: людей, животных и природу.
  • Не стоит оставлять беспорядок в доме — а то домовой разозлится.
В лесу. Осень.
В лесу. Осень.
СС0

Приметы Лешегона

  • Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
  • Человек, родившийся 17 октября, будет шутником и весельчаком.
  • Лошадь фыркает — к теплу, а храпит — к непогоде.
  • Закат окрасил небо в красный цвет — к холодам.
  • Береза ещё не полностью сбросила листву — холода наступят нескоро.
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