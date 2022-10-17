Как не накликать беду в Ерофеев день: приметы и традиции

Традиции Ерофеева дня
17 октября ассоциировалась в народе с наступлением холодов и буйством нечисти. Дни становились короче и морознее, деревья скидывали последние желтые листья. В народе по этому поводу говорили: «С Ерофея зима шубу надевает».
Также люди верили, что в этот день лешие перестают бродить по лесу и окончательно проваливаются под землю. Уходить они очень не хотели и от досады начинали ломать деревья, вырывать с корнем кусты и громко выть.
Чтобы задобрить хозяина леса, нужно на пень положить кусок хлеба с солью.
Что нельзя делать 17 октября
- Ни в коем случае нельзя выходить в лес — можно попасть под горячую руку лешего.
- Женщинам нельзя выходить из дома одним и разговаривать с незнакомцами — иначе на них навлечет беду нечистая сила.
- Нельзя обижать все живое: людей, животных и природу.
- Не стоит оставлять беспорядок в доме — а то домовой разозлится.
Приметы Лешегона
- Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
- Человек, родившийся 17 октября, будет шутником и весельчаком.
- Лошадь фыркает — к теплу, а храпит — к непогоде.
- Закат окрасил небо в красный цвет — к холодам.
- Береза ещё не полностью сбросила листву — холода наступят нескоро.