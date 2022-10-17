Как не накликать беду в Ерофеев день: приметы и традиции

17 октября наши предки прозвали Ерофеевым днем или Лешегоном. Православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, которого обратил в веру апостол Павел. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ерофеева дня

17 октября ассоциировалась в народе с наступлением холодов и буйством нечисти. Дни становились короче и морознее, деревья скидывали последние желтые листья. В народе по этому поводу говорили: «С Ерофея зима шубу надевает».

Также люди верили, что в этот день лешие перестают бродить по лесу и окончательно проваливаются под землю. Уходить они очень не хотели и от досады начинали ломать деревья, вырывать с корнем кусты и громко выть.

Чтобы задобрить хозяина леса, нужно на пень положить кусок хлеба с солью.

Осень. Мужчина в лесу. СС0

Что нельзя делать 17 октября

Ни в коем случае нельзя выходить в лес — можно попасть под горячую руку лешего.

Женщинам нельзя выходить из дома одним и разговаривать с незнакомцами — иначе на них навлечет беду нечистая сила.

Нельзя обижать все живое: людей , животных и природу.

животных и природу. Не стоит оставлять беспорядок в доме — а то домовой разозлится.

В лесу. Осень. СС0

Приметы Лешегона