Почему стоит быть внимательным на Дениса Позимнего: приметы и традиции

16 октября люди отмечали праздник Дениса Позимнего. Прозвали его так потому, что зима начинала стремительно приближаться. Православная церковь чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, который пострадал в 96 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дениса Позимнего

В народе верили, что 16 октября особенно сильна нечистая сила и даже поговаривали: «Денис — дурного глаза берегись». Люди были особенно внимательны к себе и своим словам, чтобы не навлечь на себя беду.

На Дениса Позимнего просыпались «осенние лихорадки» — злые духи, разносящие болезни. Они могли забраться под одежду или обратиться соринкой и попасть в глаз.

Верили, что отличным отпугивающим средством является любая часть осины — кора, ветка, листья, часть дерева и так далее

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя открывать окна — а то можно запустить нечистую силу.

Не стоит глядеться в зеркало , чтобы себя не сглазить.

чтобы себя не сглазить. Мужчинам в этот день стоит отказаться от стрижки и бритья.

Не выкидывайте мусор , когда в первый раз выходите из дома — иначе можно выбросиь удачу.

Приметы Дениса Позимнего