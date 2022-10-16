Почему стоит быть внимательным на Дениса Позимнего: приметы и традиции

Традиции Дениса Позимнего
В народе верили, что 16 октября особенно сильна нечистая сила и даже поговаривали: «Денис — дурного глаза берегись». Люди были особенно внимательны к себе и своим словам, чтобы не навлечь на себя беду.
На Дениса Позимнего просыпались «осенние лихорадки» — злые духи, разносящие болезни. Они могли забраться под одежду или обратиться соринкой и попасть в глаз.
Верили, что отличным отпугивающим средством является любая часть осины — кора, ветка, листья, часть дерева и так далее
Что нельзя делать 16 октября
- Нельзя открывать окна — а то можно запустить нечистую силу.
- Не стоит глядеться в зеркало, чтобы себя не сглазить.
- Мужчинам в этот день стоит отказаться от стрижки и бритья.
- Не выкидывайте мусор, когда в первый раз выходите из дома — иначе можно выбросиь удачу.
Приметы Дениса Позимнего
- Сны на 16 октября будут вещими.
- Человек, родившийся 16 октября, будет хорошо разбираться в травах и целительстве.
- Облака темные и висят низко — к дождю или снегу.
- Галки собираются в стаи и громко кричат — к ясной погоде.
- Воробьи перелетают кучей в разные места — к ненастью.