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Жизнь

Почему стоит быть внимательным на Дениса Позимнего: приметы и традиции

16 октября люди отмечали праздник Дениса Позимнего. Прозвали его так потому, что зима начинала стремительно приближаться. Православная церковь чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, который пострадал в 96 году. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Магия, ритуал, экстрасенс.
Магия, ритуал, экстрасенс.
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Традиции Дениса Позимнего

В народе верили, что 16 октября особенно сильна нечистая сила и даже поговаривали: «Денис — дурного глаза берегись». Люди были особенно внимательны к себе и своим словам, чтобы не навлечь на себя беду.

На Дениса Позимнего просыпались «осенние лихорадки» — злые духи, разносящие болезни. Они могли забраться под одежду или обратиться соринкой и попасть в глаз.

Верили, что отличным отпугивающим средством является любая часть осины — кора, ветка, листья, часть дерева и так далее

Что нельзя делать 16 октября

  • Нельзя открывать окна — а то можно запустить нечистую силу.
  • Не стоит глядеться в зеркало, чтобы себя не сглазить.
  • Мужчинам в этот день стоит отказаться от стрижки и бритья.
  • Не выкидывайте мусор, когда в первый раз выходите из дома — иначе можно выбросиь удачу.

Приметы Дениса Позимнего

  • Сны на 16 октября будут вещими.
  • Человек, родившийся 16 октября, будет хорошо разбираться в травах и целительстве.
  • Облака темные и висят низко — к дождю или снегу.
  • Галки собираются в стаи и громко кричат — к ясной погоде.
  • Воробьи перелетают кучей в разные места — к ненастью.
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