Как не рассердить лешего в Ерофеев День и почему 17 октября нельзя выходить из дома?

17 октября — День Ерофея. Считается, что в этот день леший гуляет по лесу перед тем, как уйти под землю до весны. Именно с Ерофеева дня по народному календарю начинаются настоящие холода. Как защититься от лешего и когда ждать похолодания в Алтайском крае — в материале altapress.ru

Кто такой Ерофей?

По православному календарю 17 октября почитают священномученика Иерофея Афинского, епископа. Он был одним из тех, кто принимал участие в заседаниях афинского совета старейшин, ареопага. На своем пути он встретил апостола Павла, который наставил его на истинную веру, обратил в христианство и в дальнейшем посвятил в сан епископа Афин.

По преданию, Иерофей присутствовал при погребении Девы Марии. О смерти епископа афинского известно, что скончался он в 1 веке мученической смертью — от рук язычников, пишет pravenc.ru.

День Ерофея в Народном календаре

В народе верили, что в Ерофеев день лешие бродили по лесам, ломали деревья и гоняли диких животных. Затем проваливались под землю и тянули за собой всё: животных, растения и даже людей. А после этого духи леса засыпали до весны.

Что нельзя делать в Ерофеев день?

Считается, что в этот день не принято выходить из дома, а тем более показываться в лесу — можно встретить лешего. Нарушить этот запрет можно только в случае крайней необходимости. При этом следует соблюдать большую осторожность. Не рекомендуется 17 октября и играть свадьбу — брак будет трудным.

Настойка

Настойка «Ерофеич»

По такому случаю некоторые в домах традиционно открывают настойку — «Ерофеич». Считается, что она оберегает от злого влияния лесного духа. Каждый мужчина готовит настойку по-своему. Классического рецепта нет и никогда не было. В её состав обычно входят различные листья и травы. Напиток используют в качестве аперитива.

Придет ли похолодание с Ерофеевым днем?

По прогнозам синоптиков, к концу октября в Алтайском крае ожидается небольшое похолодание. После 26 октября температура ночью будет опускаться от 0 до -11, а днём подниматься не выше отметки +5 градусов.

похолодание в Алтайском крае

Прогноз погоды на 17 октября — Ерофеев день-2018:

Москва — ночь +7, день +15

Санкт-Петербург — ночь +9, день +15

Новосибирск — ночь 0, день +5

Екатеринбург — ночь +2, день +8

Нижний Новгород — ночь +4, день +12

Казань ночь — +5, день +11

Челябинск — ночь +3, день +9

Омск — ночь -6, день +3

Самара — ночь +6, день +13

Ростов-на-Дону — ночь +9, день +21

Уфа — ночь +6, день +11

Красноярск — ночь +1, день +6

Пермь — ночь +5, день +7

Волгоград — ночь +10, день +21

Барнаул — ночь -1, день +8