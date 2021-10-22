Как нерабочая неделя повлияет на пандемию COVID-19

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Что Проценко говорит о всплеске инфекции?

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

Главврач считает, что сейчас вирус активен: «Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации».

Добавляет: «Сейчас без паузы никак нельзя, тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом».