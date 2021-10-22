Как нерабочая неделя повлияет на пандемию COVID-19

Проценко уверен: удлиненные выходные помогут «сорвать» сразу несколько циклов заражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Денис Проценко,
главный врач коронавирусного госпиталя № 40 в Коммунарке:
Вы не хотите понять, что дни передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места.
Главврач считает, что сейчас вирус активен: «Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации».
Добавляет: «Сейчас без паузы никак нельзя, тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом».
Напомним, нерабочую неделю в России объявили с 30 октября по 7 ноября.