Как нужно питаться в офисе, чтобы избежать стресса

Специалист отметил, что в рацион важно включать продукты, которые содержат в себе витамины С, D и группы B, а также магнием. Эти элементы помогают при тревоге. Также они хорошо влияют на нервную систему, подавляют кортизол и стимулируют мозговую деятельность.

На фоне стресса могут появится пищевые расстройства. Важно прислушиваться к своему организму. Если не хочется есть, то не нужно насиловать свой организм. Однако сбалансированные приемы пищи пропускать не стоит.

Завтрак, обед и ужин. Вот три главных правила.

Отмечается, что стабильности психики нужно пить достаточное количество воды. При нехватке воды в организмы начинаются выборы кортизола в кровь, что приводит к плохому настроению и срывам.

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