15 июля
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Жизнь

Как обрести любовь и что обязательно нужно сделать на Берегиню

15 июля отмечается народно-христианский праздник Берегиня. По-другому его называют Перегиня, Верегиня, День Петровой Матки и Сырная Богородица. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Десерт с вишней.
Десерт с вишней.
freepik.com/Freepik

Традиции 15 июля

15 июля девушки выходили за пределы деревни и шли к березам. У них просили благополучия, защиты и большой любви. Для этого дереву нужно было обязательно поклониться и вслух произнести свое самое сокровенное желание.

Также дерево сегодня садили около дома. Люди верили, что оно оберегает от всего зла.

С этого дня начинали сбор разных сортов вишни. А самый богатый урожай можно было собрать при загущенных посадках.

Накануне дня было принято наблюдать за листьями на деревьях. Наступление ранней осени и зимы предвещало появление желтых листочков.

В этот праздник люди выходили в поле и умывались родниковой водой. А после обязательно вытирались вышитым полотенцем. Считалось, что такой обряд возвращал утраченное здоровье и возобновлял душевные силы.

Народные приметы 15 июля

  • 15 июля – начало поры «цветения» воды.

  • Хорошо видно, как плещется сазан – к солнечным и теплым дням.

  • В лесу появилось много ягод к 15 июля – зима будет морозной.

  • Если в праздник Берегини выйти в поле, умыться родниковой водой и растереться вышитым полотенцем, то можно вернуть утраченное здоровье и возобновить душевные силы.

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