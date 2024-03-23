Как определить погоду по облакам, ветру и птицам

Народные приметы 23 марта
- Облака синеватого оттенка — будет тепло, но пойдет дождь.
- Белый туман стелется по земле — скоро потеплеет, но летом будут частыми ливни.
- Воробьи с утра хохлятся и кричат — непогоду предчувствуют.
- Холодный ветер — к поздней весне.
- Скворцы прилетели — скоро весь снег растает.
- Жаворонки прилетели — вскоре зазеленеет, появится первая трава.
- Зайцы близко к домам подходят — будет похолодание.
- Утром пасмурно, а вечером все тучи рассеялись — будет мороз.
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