23 марта — народный праздник Василиса, вешней воды указательница или День Василисы и церковный день памяти праведного Павла Таганрогского. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции в праздник Василисы

В это время уже вовсю начинает таять снег, бегут ручьи и для владельцев домов это представляет определенную проблему.

На Василису выходили во двор, рыли специальные канавки, которые призваны отвести тающую воду от дома. В противном случае она может затечь в подпол.

В народных представлениях святую Василису стали почитать, как покровительницу вешних или весенних вод. Считали, что она может защитить дома от подтопления. Для этого ей молились.

23 марта благоприятный день, чтобы побаловать себя и родных вкусной едой. Довольные угощениями, люди принесут в семью лад и счастье.

Печенье. открытые источники ( CC0)

Что нельзя делать на День Василисы

Нельзя покупать одежду и обувь — скоро придет в негодность.

Нельзя делать привороты , любовные обряды и магические ритуалы — обречь себя на долгое одиночество.

любовные обряды и магические ритуалы — обречь себя на долгое одиночество. Не рекомендуется лечить зубы , посещать стоматолога — восстановление будет длительным.

посещать стоматолога — восстановление будет длительным. Нельзя оставлять ложку в чашке , ставить кружку с жидкостью на край стола , наливать слишком много. Если пролить напиток , вместе с водой из дома может уйти удача.

ставить кружку с жидкостью на край стола наливать слишком много. Если пролить напиток вместе с водой из дома может уйти удача. Нельзя застилась чистое или новое постельное белье — сон будет плохим , с кошмарами.

с кошмарами. Нельзя плохо вспоминать об умерших , особенно об ушедших на тот свет родственниках — к неудачам.

особенно об ушедших на тот свет родственниках — к неудачам. Нельзя устраивать пышные застолья , приглашать гостей , есть слишком много — привлечь нечисть в дом.

приглашать гостей есть слишком много — привлечь нечисть в дом. Не рекомендуется посещать развлекательные места и мероприятия — рестораны , клубы , кинотеатры. К несчастьям.

клубы кинотеатры. К несчастьям. Нельзя отказывать в помощи — можно оказаться на месте просящего.

Девушкам не рекомендуют надевать головное уборы , которые принадлежат маме — к проблемам со здоровьем по женской части.

Шляпа , головной убор. СС0

Народные приметы 23 марта

Облака синеватого оттенка — будет тепло , но пойдет дождь.

но пойдет дождь. Белый туман стелется по земле — скоро потеплеет , но летом будут частыми ливни.

но летом будут частыми ливни. Воробьи с утра хохлятся и кричат — непогоду предчувствуют.

Ворона под крыло клюв спрятала — к похолоданию.

Холодный ветер — к поздней весне.

Хорошая примета для рыболовов , если в реку потекли ручьи — плотва будет хорошо клевать.

если в реку потекли ручьи — плотва будет хорошо клевать. Скворцы прилетели — скоро весь снег растает.

Жаворонки прилетели — вскоре зазеленеет , появится первая трава.

появится первая трава. Журавли вернулись с юга — скоро растает лед в прудах и на озерах.

Зайцы близко к домам подходят — будет похолодание.

Ласточки вернулись из тёплых стран — к хорошей рыбалке.

Трясогузки прилетели — через 12 дней начнется половодье.

Утром пасмурно , а вечером все тучи рассеялись — будет мороз.

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