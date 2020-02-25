Как отдыхаем на 8 марта 2020: календарь выходных

В 2020 году 8 марта — Международный женский день — выпадает на воскресенье. Россиян ждут длинные праздничные выходные.

Как отдыхаем 8 марта 2020

Длинные выходные в марте 2020 продлятся три дня — с субботы, 7 марта по понедельник, 9 марта. Во вторник, 10 марта выходим на работу.

После этого следующие длинные выходные ждут россиян только на майские праздники.

История 8 марта

Во всем мире прародительницами женского праздника считаются Клара Цеткин и Роза Люксенбург. В 1910 году в Копенгагене состоялся женский форум, на нём немки выступили с предложением о создании «Международного дня солидарности женщин в борьбе за свои права».

Демонстрация женщин , 1917 ММАМ/МДФ/russfoto

Идеальной датой, по их мнению, стало бы именно 8 марта. В этот день в 1857 году прошла нью-йоркская протестная акция — «марш пустых кастрюль».

Текстильщицы с пустыми кастрюлями и другой кухонной утварью в руках вышли на улицу, чтобы добиться лучших условий труда и зарплаты. Предполагалось, что новый праздник поможет женщинам ежегодно организовывать митинги и акции по борьбе за свои права.

Спустя некоторое время праздник окончательно закрепился за 8 марта. В 1914 его отметили почти десяток стран, среди которых США, Великобритания, Российская империя, Германия и другие.