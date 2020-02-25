Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Как отдыхаем на 8 марта 2020: календарь выходных

В 2020 году 8 марта — Международный женский день — выпадает на воскресенье. Россиян ждут длинные праздничные выходные.

Цветы. 8 марта.
Цветы. 8 марта.
СС0

Как отдыхаем 8 марта 2020

Длинные выходные в марте 2020 продлятся три дня — с субботы, 7 марта по понедельник, 9 марта. Во вторник, 10 марта выходим на работу.

После этого следующие длинные выходные ждут россиян только на майские праздники.

История 8 марта

Во всем мире прародительницами женского праздника считаются Клара Цеткин и Роза Люксенбург. В 1910 году в Копенгагене состоялся женский форум, на нём немки выступили с предложением о создании «Международного дня солидарности женщин в борьбе за свои права».

Демонстрация женщин, 1917
Демонстрация женщин, 1917
ММАМ/МДФ/russfoto

Идеальной датой, по их мнению, стало бы именно 8 марта. В этот день в 1857 году прошла нью-йоркская протестная акция — «марш пустых кастрюль».

Текстильщицы с пустыми кастрюлями и другой кухонной утварью в руках вышли на улицу, чтобы добиться лучших условий труда и зарплаты. Предполагалось, что новый праздник поможет женщинам ежегодно организовывать митинги и акции по борьбе за свои права.

Спустя некоторое время праздник окончательно закрепился за 8 марта. В 1914 его отметили почти десяток стран, среди которых США, Великобритания, Российская империя, Германия и другие.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость