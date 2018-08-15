Как отдыхаем в ноябре 2018

Выходные в ноябре 2018 года традиционно будут «длинными» — можно спланировать трехдневный уикенд. Рассказываем, как отдыхаем и работаем в ноябре.

Календарь выходных в ноябре 2018

4 ноября празднуют День народного единства. В 2018 году этот праздник выпадает на воскресенье. Поэтому к обычным выходным (субботе и воскресенью) добавится дополнительный день отдыха. В ноябре мы будет отдыхать с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник). Всего в ноябре 2018 года 9 выходных дней.

Как работаем в ноябре 2018

Из-за празднования Дня народного единства в ноябре предстоит поработать на неделе четыре дня вместо пяти — с 6 по 9 ноября (со вторника по пятницу).