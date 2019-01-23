Как отметят День студента в Барнауле и где будут скидки для Татьян

25 января в Барнауле отпразднуют День студента. Для женщин по имени Татьяна и студентов будут действовать акции. Рассказываем, где можно бесплатно или со скидкой отдохнуть и как в городе отпразднуют Татьянин день.

Татьянин день в Алтайском госуниверситете. 25 января 2017 года.

Где будут скидки и призы для Татьян в Барнауле

Парк «Центральный»

С 10:00 до 19:00 Татьяны смогут бесплатно в течение часа покататься на коньках в барнаульском парке Центрального района, сообщает сайт городской мэрии.

Сеть быстрого питания «Грильница»

С 18 по 25 января в заведениях «Грильницы» действует акции для Татьян и студентов. В этот период можно купить две шаурмы за 165 рублей или три пиццы для 799 рублей. Для этого нужно предъявить студенческий или паспорт. Акция проходит не только в Барнауле, но и Новоалтайске. Подробнее можно узнать на странице компании в соцсети.

Клуб «Фараон»

Вечером в пятницу, 25 января, все Татьяны смогут бесплатно пройти в клуб «Фараон». В этот вечер будет вечеринка, приуроченная студенческому празднику. Для гостей устроят конкурсы, сюрпризы и танцы. Согласно афише, в клубе выступит группа «25 кадр» и шоу-балет Faraola.

«От братьев»

Доставка суши и роллов «От братьев» объявила о скидке 10% всем Татьянам за заказ. Курьеру нужно показать паспорт. Скидку не распространяют на сеты, уточняют на странице компании с социальной сети.

Ресторанный комплекс Granmulino & Vienne Lion

26 января в 19:00 здесь пройдет развлекательная шоу программа «Татьянин день» и полуфинал конкурса красоты «Мисс Granmulino». Каждую Татьяну ожидают призы и подарки, сообщается на странице в соцсети «Новое радио Барнаул».

Татьянин день в Алтайском госуниверситете. 25 января 2017 года. Олег Богданов

Как отпразднуют Татьянин день в Барнауле

Императрица на карете и зачетка со сгущенкой

25 января в Алтайском госуниверситете праздник начнется в 13:00 со встречи императрицы Елизаветы Петровны, которая приедет к вузу на карете. Студотряды встретят ее перед галереей Universum.

Основная праздничная программа пройдет в холле концертного зала университета в корпусе вуза на улице Димитрова. Гостей праздника угостят пряничной зачеткой, которую испекут в кондитерском цехе вуза. Полутораметровый медовый пряник будет из восьми коржей и с вареной сгущенкой.

В 16:00 в концертном зале состоится вечер Святой Татианы с участием хора духовной семинарии, сообщает официальный сайт города.

Сбитень «Ползуновский» и крестный ход

В 10:30 начнется Крестный ход до часовни Святой Татианы, которая находится рядом с техническим университетом, в 10:45 пройдет в часовне пройдет молебен, где студенты смогут окропить зачетки.

В 12:00 в манеже вуза пройдет кулинарный конкурс «Угощения от Татьяны». Ректор угостит гостей сбитнем «Ползуновский», а конкурсанты приготовят торты, блины, рулеты, печенье.

Татьянин день в Алтайском госуниверситете. 25 января 2017 года. Олег Богданов

Дискотека в крепости

25 января в развлекательном комплексе «Барнаульская крепость» на площади Сахарова устроят вечеринку «Студенческий переполох». В 18:00 в парке проведут квест, а в 20:15 —танцевальный флешмоб и вечернюю дискотеку.

Шпаргалки можно будет обменять на горячий чай и «зарядить» зачетку на успешную сессию, сообщают организаторы. Возглавит церемонию — императрица Елизавета Петровна, говорится на сайте мэрии.

По студенческому билету будет действовать скидка на аттракцион «Колесо обозрения».

Праздник в парке

В 15:00 в парке Центрального района начнется праздничная программ. Студенческие шпаргалки можно будет обменяться на горячий чай, а участники конкурса селфи с зачетной книжкой получат.