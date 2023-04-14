Если недвижимость супруг купил до брака и у него нет невыплаченной ипотеки, то на жену оформляется договор дарения, сообщает юрист ngs.ru.
Если квартиру приобрели уже в браке, но нет ипотеки, то жену определяют владельцем квартиры через брачный договор.
Однако он не поможет, если за квартиру есть ипотека. В таком случае юрист советует начать раздел имущества в суде. В процессе супруги подписывают мировое соглашение о том, что квартира переходит в собственность жены.
Если в ипотеку вложили материнский капитал, то необходимо выделить доли детям. Это можно сделать в МФЦ. Супруга регистрирует право собственности на себя и на детей на основании определения суда.
Решающую роль в переписи машины играет время покупки. Если мужчина купил автомобиль до брака, то он находится в его собственности. В этом случае он оформляет дарственную на жену.
Если автомобиль купили во время брака, он относится к совместно нажитому имуществу. В таком случае супругам стоит идти к нотариусу и решать вопрос через брачный договор.
На основании документа машину в ГИБДД перерегистрируют.
Мужчина может оформить квартиру и машину на мать с помощью дарственного договора, если он не женат.
В случае, если мужчина находится в браке, ему нужно получить согласие на дарственную от жены.
«При передаче недвижимости мужу сначала придется идти и прекращать режим совместной собственности, выделять каждому долю и только после этого через нотариуса делать дарственную», — сообщает юрист.
А вот если есть ипотека, то оформить дарственную на квартиру практически невозможно.
Юристы рекомендуют обращаться к переписи имущества только крайних случаях. Супруги должны быть уверены друг в друге, каждый должен доверять партнеру. Иначе есть риск, что мужчина останется ни с чем, так как при разводе все переписанное имущество останется у бывшей супруги.