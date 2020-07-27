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Жизнь

Как пережить измену: психолог дала три совета «обманутым женам»

Практикующий российский психолог Татьяна Власевская рассказала, как женщине пережить измену, и в каком случае ее не стоит прощать. Советы врача опубликовал «Пятый канал».

Измена.
Измена.
CCO

По мнению психолога, столкнувшись с изменой, любой паре в первую очередь следует «взять паузу». Это необходимо, чтобы обдумать причины случившегося, переосмыслить свое поведение и решить, не может ли измена стать поводом для «внесения правок» в отношения.

Кроме того, отмечает Татьяна Власевская, все решения после измены пара должна принимать без вмешательства посторонних.

И еще один совет женщинам от психолога — «сними корону и представь, что ты обычный человек».

«Все женщины — совершенные существа, королевы, и все они болезненно относятся к предательству и изменам», — говорит Власевская и советует посмотреть на свою жизнь под другим углом и вспомнить, что людям свойственно совершать ошибки.

При этом психолог считает нездоровой ситуацию, когда женщина прощает измену только из-за своей неуверенности.

Ранее altapress.ru публиковал разбор психолога о том, как совковые советы разрушают жизни неопытных барнаульских девушек.

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