Зуд мудрости. Как совковые советы разрушают жизни неопытных барнаульских девушек

Семейные отношения четырех барнаульских девушек разрушили советские, или, как их называют, совковые, стереотипы. Психолог Елена Ахмерова и чемпион мирового уровня Сергей Шубенков убеждены, что, если применять к жизни заезженные клише, негативные последствия не заставят себя долго ждать. Истории, которые мы попросили прокомментировать специалиста по отношениям, а также мужской взгляд на проблему со стороны спортсмена — в материале altapress.ru.

Клише 1. Любят одних — замуж выходят за других

Жительница Барнаула Анна в 23 года вышла замуж за мужчину, к которому не испытывала никаких чувств. По ее словам, он был идеальный — вежливый, добрый и аккуратный. Супруги развелись спустя 14 лет брака — Анна узнала, что такое настоящая любовь.

Анна,

жительница Барнаула:

С моим, теперь уже бывшим, мужем меня познакомила его мама. Фактически свела. Во время первой встречи он много говорил про музыку и кино. Я никогда не интересовалась искусством. Но подумала и решила, что можно попробовать начать отношения. Мы встречались год, прежде чем зарегистрировались. Он хорошо относился ко мне, заботился, и, наверное, любил.

Через год отношений Анна забеременела. По ее словам, жили хорошо, но однообразно. «Меня бесило в нем буквально все — как он складывает вещи, ест и разговаривает. Все было до зубного скрежета идеально», — рассказывает женщина.

Отношения. Пара. СС0

Когда сыну исполнилось 13 лет, Анна встретила другого мужчину и влюбилась. Он был женат, из-за этого их отношения продолжались недолго. «Эти короткие, но счастливые моменты показали, какие эмоции я могу испытывать на самом деле. Сын поддержал, когда решила уйти от мужа. Он видел, что я не была счастлива в браке. Только после развода почувствовала, что могу свободно дышать», — объясняет Анна.

Комментарий психолога

Елена Ахмерова объяснила, что подход к отношениям, который выбрала Анна, был неправильным изначально. Она предпочла «идеального», по ее мнению, партнера, но это не имело ничего общего с настоящими чувствами.

Елена Ахмерова,

психолог:

Влечение Анны к мужу отсутствовало изначально. Ее подход к отношениям был сугубо прагматичный. В основе же счастливого брака — интерес к собственной жизни, а потом уже к партнеру. Тогда есть прочная основа для искренних чувств.

Отношения. СС0

Психолог отмечает, что замечание женщины о том, что муж ее, «наверное, любил», означает, что чувства никогда открыто не обсуждались. Замужество как «рациональное решение» — провальный подход к жизни.

После того как вырастает ребенок — единственное, что объединяет партнеров в подобных браках, — люди сталкиваются с тем, что их больше ничего не связывает.

Клише 2. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок

Жительница Барнаула Оксана рассказывает, что с детства бабушка внушала ей «истину»: «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Оксана никогда не любила бесконечные кастрюли и уборки, но выполняла бабушкины рекомендации.

Уборка. CCO

Оксана,

жительница Барнаула:

Мы с мужем долго не могли «сделать» ребенка, и в итоге у нас получилась двойня — мальчик и девочка. У детей были проблемы со здоровьем, я постоянно переживала за их состояние. Ко всему прочему, на мне были бесконечные кастрюли и уборки. Муж тоже постоянно подчеркивал, что быт — это моя обязанность. Он не помогал мне ни с детьми, ни с домашними делами. Пришлось убеждать себя, что хорошая семья держится на таком принципе: жена — на кухне, а муж — на работе.

Когда детям исполнилось по три года, муж нашел себе другую. «Я была просто в шоке. Эта краля даже не знала, где включается плита. Все, что мне внушали с детства, оказалось полной ерундой», — рассказывает Оксана.

Комментарий психолога

Елена Ахмерова объясняет, что у Оксаны произошел конфликт внутренних интересов. Ради брака она перешагивала через себя, чтобы соответствовать призрачному идеалу.

Страх. CCO

Елена Ахмерова,

психолог:

Подсознательно Оксана воспринимала быт как насилие над собой. Она не получала от него удовольствия. Муж тоже подчеркивал, что это ее обязанность. Получилась модель домашнего рабства.

Психолог убеждена: если бы девушка нашла в себе силы признаться, что эти обязанности ей неприятны и предложила их разделить, шанс на счастливые отношения был бы гораздо выше.

Клише 3. Хороший левак укрепляет брак

Жительница Барнаула Анастасия прожила с мужем семь лет. Пять из которых они пытались зачать ребенка — ходили по врачам, лечились. После рождения долгожданной дочки Анастасия узнала, что муж изменял ей все это время.

Измена. CCO

Анастасия,

жительница Барнаула:

Через месяц после рождения ребенка муж сказал, что не готов к этому. Он встретил другую девушку и ушел к ней. Потом вернулся и сказал, что измена была ошибкой. Я решила, что дочери нужен отец, и приняла его.

Однако простить мужа девушка так и не смогла. По ее словам, она постоянно думала о его возлюбленной, сравнивала себя с ней и припоминала мужу измену. «Я решила, что мне тоже надо ему изменить, и тогда простить будет легче. Пошла на свидание с парнем, который давно за мной ухаживал. Но у нас ничего так и не получилось — я не смогла изменить мужу в ответ», — объясняет Анастасия.

Комментарий психолога

Психолог говорит, что отношения Анастасии строились с сильным акцентом на ребенка. В итоге получилось, что, когда общая цель была достигнута, других интересов не осталось.

Беременность CCO

Елена Ахмерова,

психолог:

Известный стереотип: что это за семья, в которой нет детей. Люди начинают «делать» детей, а сами к ним не готовы. Отношения между мужчиной и женщиной не должны зацикливаться на ребенке. Скорее на общих целях, интересах и времени, которое они проводят вдвоем. Независимо от детей.

Ахмерова подчеркнула, что измена в ответ не помогает излечить обиды. Лучше рассказать о своих эмоциях партнеру и попробовать начать отношения заново.

Клише 4. Посмотри на его маму и делай как она

Жительница Барнаула Ольга рассказывает, как всячески пыталась доказать мужу, что лучше хозяйки, чем она, не сыскать. Просила совета свекрови, однако в один момент помощь перешла все границы.

Кулинария. CCO

Ольга,

жительница Барнаула:

Началось все с того, что свекровь звонила по Skype и требовала показать, чисто в квартире или нет. Затем каждый вечер у нас проходили видеоуроки — кулинария для начинающих. Какой-то адский ад. У меня было чувство, что мы живем вместе с ней. После того как я перестала отвечать на ее видеозвонки, она стала приезжать к нам. Спустя год тотального контроля мы с мужем развелись.

Комментарий психолога

Психолог объяснила, что цель быть лучше других, проигрышная изначально. Здоровые отношения в семье надо выстраивать, ориентируясь на взаимные предпочтения. Сравнения здесь недопустимы.

Елена Ахмерова,

психолог:

Важно понимать, что женщина — это не функционал, который готовит, убирает и предоставляет сексуальные услуги. Когда нет душевной близости, ничто не поможет. Тотальный контроль свекрови — нарушение границ пары.

Наслаждайтесь последствиями

Известный российский спортсмен Сергей Шубенков, которому мы показали эти истории, пояснил altapress.ru, что ситуации, которые происходят в реальных отношениях, не может предугадать никто.

Сергей Шубенков. Сергей Бутин

Сергей Шубенков,

спортсмен:

Если вы считаете, что в жизни нужно руководствоваться клише, то наслаждайтесь последствиями. Семейные отношения строятся на двух принципах — честность (в первую очередь с собой) и ответственность. Научитесь обсуждать проблемы, договариваться, чаще думайте головой. Тогда все будет хорошо.

Ежедневное насилие над собой

Елена Ахмерова говорит, что любые стереотипы, которые с детства навязывает общество и близкие люди, на практике не работают. Человек начинает ориентироваться на внешние советы, живет в дисгармонии с собственными чувствами. В то время как счастье не имеет ничего общего с чужим мнением. Следовать подобным советам — значит совершать ежедневное насилие над собой.

Елена Ахмерова. vk.com/e.akhmerova

Елена Ахмерова,

психолог: